Partidos de mañana, sábado 27 de junio, en el Mundial 2026: horario y transmisiones de TV

La jornada final de la primera fase del Mundial 2026 se disputará este 27 de junio, con las definiciones de los Grupos J, K y L. Los seis partidos que dejarán armadas todas las llaves de 16avos de final se jugarán en estadios de Estados Unidos.
Con Argentina y Colombia ya clasificadas, la atención se posa en el Grupo L, donde Inglaterra y Ghana suman 4 puntos, mientras que Croacia tiene 3 y Panamá, aún con chances, 1. Sin embargo, el choque que más promete es entre Colombia y Portugal, que definirá quién gana el Grupo K.
Antes de enfrentar a Uruguay, De La Fuente no piensa en un cruce con Argentina en 16avos del Mundial
Partidos del sábado 27 de junio: horarios y dónde ver en vivo
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Croacia vs. Ghana (Grupo L)
Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos
- Argentina: 18:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 15:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 16:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 23:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 17:00 (ET) / 16:00 (CT) / 14:00 (PT) | FOX, FS1, Peacock
Panamá vs. Inglaterra (Grupo L)
Estadio MetLife (Nueva Jersey), Estados Unidos
- Argentina: 18:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
- Chile: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 15:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 16:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 23:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 17:00 (ET) / 16:00 (CT) / 14:00 (PT) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
RD Congo vs. Uzbekistán (Grupo K)
Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), Estados Unidos
- Argentina: 20:30 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 19:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 17:30 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 18:30 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 18:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 18:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 01:30 (domingo 28) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 19:30 (ET) / 18:30 (CT) / 16:30 (PT) | FOX, FS1, Peacock
Colombia vs. Portugal (Grupo K)
Estadio Hard Rock (Miami), Estados Unidos
- Argentina: 20:30 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 19:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 17:30 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 18:30 horas | DSports, DGO, Win Sports (PARTIDO LOCAL)
- Ecuador: 18:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 18:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 01:30 (domingo 28) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 19:30 (ET) / 18:30 (CT) / 16:30 (PT) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Argelia vs. Austria (Grupo J)
Estadio Arrowhead (Kansas City), Estados Unidos
- Argentina: 23:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 20:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 04:00 (domingo 28) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 22:00 (ET) / 21:00 (CT) / 19:00 (PT) | FOX, FS1, Peacock
Jordania vs. Argentina (Grupo J)
Estadio AT&T (Dallas), Estados Unidos
- Argentina: 23:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, TV Pública, Disney+, Paramount+ (PARTIDO LOCAL)
- Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 20:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas
- Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 04:00 (domingo 28) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 22:00 (ET) / 21:00 (CT) / 19:00 (PT) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock