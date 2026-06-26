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Partidos de mañana, sábado 27 de junio, en el Mundial 2026: horario y transmisiones de TV

Será la última jornada de la primera fase del Mundial y quedarán definidas todas las llaves de 16avos de final.

Colombia choca contra Portugal mientras Argentina va ante Jordania.
© GettyColombia choca contra Portugal mientras Argentina va ante Jordania.

La jornada final de la primera fase del Mundial 2026 se disputará este 27 de junio, con las definiciones de los Grupos J, K y L. Los seis partidos que dejarán armadas todas las llaves de 16avos de final se jugarán en estadios de Estados Unidos.

Con Argentina y Colombia ya clasificadas, la atención se posa en el Grupo L, donde Inglaterra y Ghana suman 4 puntos, mientras que Croacia tiene 3 y Panamá, aún con chances, 1. Sin embargo, el choque que más promete es entre Colombia y Portugal, que definirá quién gana el Grupo K.

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Partidos del sábado 27 de junio: horarios y dónde ver en vivo

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

Croacia vs. Ghana (Grupo L)

Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos

  • Argentina: 18:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 15:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
  • Colombia: 16:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 23:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 17:00 (ET) / 16:00 (CT) / 14:00 (PT) | FOX, FS1, Peacock

Panamá vs. Inglaterra (Grupo L)

Estadio MetLife (Nueva Jersey), Estados Unidos

  • Argentina: 18:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
  • Chile: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 15:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 16:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 23:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 17:00 (ET) / 16:00 (CT) / 14:00 (PT) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock

RD Congo vs. Uzbekistán (Grupo K)

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), Estados Unidos

  • Argentina: 20:30 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 19:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 17:30 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 18:30 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 18:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 18:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 01:30 (domingo 28) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 19:30 (ET) / 18:30 (CT) / 16:30 (PT) | FOX, FS1, Peacock

Colombia vs. Portugal (Grupo K)

Estadio Hard Rock (Miami), Estados Unidos

  • Argentina: 20:30 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 19:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 17:30 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
  • Colombia: 18:30 horas | DSports, DGO, Win Sports (PARTIDO LOCAL)
  • Ecuador: 18:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 18:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 01:30 (domingo 28) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 19:30 (ET) / 18:30 (CT) / 16:30 (PT) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock

Argelia vs. Austria (Grupo J)

Estadio Arrowhead (Kansas City), Estados Unidos

  • Argentina: 23:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 20:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 04:00 (domingo 28) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 22:00 (ET) / 21:00 (CT) / 19:00 (PT) | FOX, FS1, Peacock

Jordania vs. Argentina (Grupo J)

Estadio AT&T (Dallas), Estados Unidos

  • Argentina: 23:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, TV Pública, Disney+, Paramount+ (PARTIDO LOCAL)
  • Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 20:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas
  • Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 04:00 (domingo 28) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 22:00 (ET) / 21:00 (CT) / 19:00 (PT) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock

Tablas de posiciones de todos los grupos

Las llaves de los playoffs del Mundial

Federico del Rio
Federico del Rio
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