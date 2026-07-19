¿Cuántos equipos juegan el Mundial 2030? Formato y número de selecciones

Se acabó el Mundial 2026 y ahora los hinchas de todas las selecciones empiezan a pensar en lo que será el torneo del 2030.

Se acabó el Mundial 2026 con la Selección de alzando el trofeo, con esto el evento deportivo más importante de selecciones se acaba hasta la siguiente edición. La próxima Copa del Mundo se jugará en el 2030 y ya hay datos de su formato y número de participantes.

La siguiente edición es especial ya que se jugará en seis países de dos continentes, al ser la edición centenario, habrá partidos en fase de grupos que se jugarán en Argentina, Uruguay y Paraguay al conmemorar las primeras sedes de la edición 1930.

La fase definitiva se trasladará a Europa, dónde jugarán en España, Marruecos y Portugal. Es la primera vez que se jugarán en tantas sedes y no es la única particularidad que habrá.

Por ahora está confirmado nuevamente el formato de 48 selecciones, al igual que este, sin embargo la FIFA abiertamente ha contado que se analiza la extensión a 64 participantes.

¿Cuándo comienza el próximo Mundial 2030?

La próxima edición del torneo está estipulado para dar inicio el sábado 8 de junio de 2030, y se extenderá durante más de un mes hasta concluir el domingo 21 de julio de 2030. El calendario podría modificarse en base a futuras modificaciones del formato de la competencia que analiza introducir FIFA para ese certamen de selecciones.

Gianni Infantino declaró que está en análisis el Mundial de 64 selecciones.

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¿Cuántos equipos y partidos habrá en el Mundial 2030?

Si bien en el borrador aparecen 48 participantes y 104 encuentros tal como fue en el Mundial 2026, lo cierto es que la organización evalúa la posibilidad de llevarlo a 64 equipos. En caso de aprobar ese cambio respecto a la edición anterior edición, automáticamente se incrementaría el número de juegos de la totalidad de la competencia.