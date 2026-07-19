Eliminatorias Mundial 2030: Calendario, formato y cómo clasifican las selecciones Conmebol

Tras el Mundial 2026, la Conmebol definirá su sistema de clasificación para la Copa del Mundo 2030 donde Argentina, Uruguay y Paraguay ya aseguraron su presencia.

Con el Mundial 2026 ya en los libros de historia, la atención comienza a centrarse en el próximo ciclo mundialista. La carrera rumbo a la Copa del Mundo de 2030 ya empieza a tomar forma y la Conmebol deberá definir el formato de sus clasificatorias.

La edición de 2030 será histórica, ya que por primera vez se disputará en seis países y tres continentes. Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán los partidos inaugurales conmemorativos por el centenario de la primera Copa del Mundo, mientras que el resto del torneo se desarrollará en España, Portugal y Marruecos.

¿Todos contra todos?

De acuerdo con el periodista Juan José Buscalia, las Eliminatorias Sudamericanas comenzarán en 2027 y reunirán a las diez selecciones de la Conmebol bajo el tradicional sistema de todos contra todos.

“Las Eliminatorias arrancarán en 2027 y las jugarán las diez selecciones de Conmebol… Serán 18 fechas, ida y vuelta y todos contra todos”, explicó el comunicador.

Paraguay será uno de los clasificados al ser anfitrión del Mundial 2030 (Photo by Al Bello/Getty Images).

¿Cuántos cupos tendrá Conmebol?

La Confederación Sudamericana contará con seis cupos directos para el Mundial 2030, además de un lugar en el repechaje intercontinental, por lo que en el peor de los casos, la selección de peor puntaje clasificará a la repesca.

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A esas plazas se sumarán Argentina, Uruguay y Paraguay, que ya tienen asegurada su presencia en la cita planetaria por ser los anfitriones de los encuentros inaugurales del torneo conmemorativo por los 100 años de la Copa del Mundo.

De esta manera, las Eliminatorias definirán qué selecciones acompañarán a los tres países ya clasificados para completar la representación sudamericana en el certamen.

En juego la Nations League

El proceso clasificatorio no solo entregará boletos para el Mundial. Según adelantó Buscalia, las Eliminatorias también servirán para determinar a los equipos que disputarán una nueva competencia internacional.

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“Lo que también estará en juego en esta Eliminatoria es algo que todavía falta terminar de arreglar en el calendario, que clasificará a ocho selecciones a la Nations League del próximo ciclo mundialista. Este torneo se desarrollará en conjunto con Europa después del 2030”, señaló.

Así, además de luchar por un lugar en la Copa del Mundo, las selecciones sudamericanas tendrán un incentivo adicional durante el proceso clasificatorio, ya que buscarán formar parte de un nuevo torneo internacional que reunirá a equipos de Conmebol y UEFA tras el Mundial de 2030.