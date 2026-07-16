‘Cuti’ Romero no se guardó nada contra leyenda de Inglaterra: “Espero no ser tan estúpido”

Christian 'Cuti' Romero no se guardó nada tras la victoria de Argentina en el Mundial y criticó duramente a un histórico de Inglaterra.

Las polémicas siguen apareciendo luego del partido entre Argentina e Inglaterra, en semis del Mundial ahora fue el ‘Cuti’ Romero quién aprovechó las cámars para responder con dureza a un histórico inglés. Gary Neville había criticado a la dupla de Romero y Lisandro Martínez y llegó la respuesta.

“Estamos acostumbrados a que siempre hablen de nosotros. Se ve que les gusta hablar de nosotros y nosotros respondemos en la cancha nada más. Siempre con respeto”, dijo ‘Licha’ siendo más políticamente correcto.

Romero por su parte fue más duro: “Lo único que espero es que cuando me retire no sea tan estúpido, pero nada, después queda en uno, y espero que cuando me retire, el día de mañana, ojalá que no me salga criticar a un jugador o a nadie”, contestó.

Gary Neville, ex seleccionado de Inglaterra y leyenda del Manchester United había etiquetado a Romero y Martínez como una de las “mejores-peores duplas del Mundial” ironizando y criticando que recibían un promedio de gol por partido.

El partido acabó hace más de 24 horas pero las críticas y respuestas siguen, por lo deportivo, por lo político de la viral pancarta de Las Malvinas/Falkland Islands y ahora cruce de declaraciones.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La final entre Argentina y España se disputará el domingo 19 de julio y el pitazo inicial está programado para las 15:00 horas locales de Nueva Jersey, en un partido que concentrará la atención de millones de aficionados alrededor del mundo.

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Lisandro Martínez y Cuti Romero solo han podido mantener su arco sin goles en dos partidos.

En resumen