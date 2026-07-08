Después de quedar eliminados: este es el puesto final de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Después de ser eliminados del Mundial 2026, se confirmó el puesto final de Colombia.

La Selección Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 en un partido muy doloroso contra Suiza. No obstante, tras no entrar entre los 8 mejores, ahora se confirma el lugar final de ‘La Sele’ en toda la Copa del Mundo entre las 48 mejores del torneo.

De acuerdo a los cálculos de puntos en esta Copa del Mundo, la Selección Colombia se quedó con 11 puntos y en la posición número 10 entre las 48 mejores selecciones. De los eliminados en octavos, ‘La Sele’ fue la segunda mejor.

El único equipo que lo supera, de los eliminados en 8vos de final, es la Selección de México que acabó en el puesto 9 de la Copa del Mundo. La ‘Sele’ también es superada por los 8 equipos que se metieron a los cuartos de final, y aunque sumen igual o menos puntos que el equipo de Lorenzo por avanzar una ronda más lo superan.

Colombia terminó en el puesto 10 en el Mundial 2026. (Foto: Captura de pantalla)

La Selección Colombia termina con sensaciones mixtas en esta Copa del Mundo, y es que llegó a 8vos y dejó buenas sensaciones, sin embargo, se había ganado la parte del cuadro “accesible” y se soñaba con que pueda llegar de nuevo a los 4tos de final.

Los millones que ganó la Selección Colombia en el Mundial 2026

Por llegar hasta los 8vos de final del Mundial 2026, la Selección Colombia ganó un premio económico cercano a los 35 millones de dólares, un premio que se desglosa por clasificar a la Copa del Mundo (9 millones), avanzar a 16avos (11 millones) llegar hasta 8vos (15 millones).

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