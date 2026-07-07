La Selección Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 y recibe otra muy mala noticia en el ranking FIFA

La Selección Colombia también recibe una mala noticia en el ranking FIFA, tras quedar eliminado del Mundial 2026.

Este martes 7 de julio de 2026 la Selección Colombia se llevó una muy mala noticia tras quedarse eliminada del Mundial 2026 y ahora también es un golpe en el ranking FIFA. El equipo de Néstor Lorenzo se despidió por perder en los penales con Suiza.

Tras esta derrota, se confirmó que la Selección Colombia no sumó puntos en el ranking FIFA y lo más probable es que termine perdiendo lugares en esta clasificación. El equipo cafetero se quedó a puertas del top 10 que hubiera alcanzado si ganaba.

Ahora con esta eliminación también inician las dudas sobre el proyecto en la Selección Colombia y sobre que es lo que vendrá en el siguiente periodo. El equipo deberá levantarse porque ya en septiembre tendrá nuevos partidos para jugar.

Con esta eliminación también ‘La Sele’ se queda con la espina de no poder volver a jugar contra Argentina, que era el rival que los estaba esperando en los cuartos de final. La Selección Colombia ahora se vuelve a ir en la misma fase que la que se fue en Rusia 2018.

Colombia no entrará al top 10 del ranking FIFA. (Foto: Captura de pantalla)

Colombia termina el Mundial 2026 siendo uno de los equipos que más tuvo que viajar en el torneo. Puesto que, fue el único que jugó en las tres sedes: México, Estados Unidos y Canadá. Al equipo cafetero se le notó el cansancio en los minutos finales.

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¿Quiénes fallaron los penales de Colombia?

Los penales de la Selección Colombia acabaron siendo errados por Davinson Sánchez, el segundo, y Juan Hernández, el cuarto. Los dos quedan como los protagonistas de esta lamentable eliminación de ‘La Sele’.

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