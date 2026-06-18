Daniel Muñoz explicó por qué Colombia sufrió en el segundo tiempo ante Uzbekistán

El lateral marcó el prime gol de una jornada dorada. No duda que Colombia mereció los tres puntos, así como se sufrió en el segundo tiempo.

Daniel Muñoz entró en la historia grande de la Selección Colombia tras anotar el primer gol de los cafeteros en la presente edición de la Copa del Mundo. Todo ello en un encuentro donde los dirigidos por Néstor Lorenzo se llevaron los 3 puntos gracias a un 3-1 frente a Uzbekistán. Así describe el lateral del Crystal Palace los motivos que llevaron a un bajón de rendimiento en la segunda parte en el Estadio Azteca.

“La intensidad baja en el segundo tiempo porque se suman muchas cosas. Venimos de viajes, de entrenamientos fuertes y mucho calor con altura en este Mundial. Cada día nos sentimos mejor y hay que seguir así”, comentaba Daniel Muñoz en charla con DSports de acuerdo con sus declaraciones ofrecidas en la zona mixta. Entiende que se trata de un contexto más que natural teniendo en cuenta todo lo que ha vivido la delegación desde hace un par de semanas.

Colombia vivió una fiesta en México. Hasta el Azteca parecía el mismísimo Estadio Metropolitano de Barranquilla en una jornada que muestra toda la expectativa que hay alrededor de la selección. Muñoz agradece el cariño y la confianza mostrada: “Muy contentos. Dar las gracias a todos los que vinieron hasta aquí. Qué lindo es ver más de 80.000 camisetas amarillas en este estadio. La victoria nos da la confianza que necesitamos. Es normal tener nervios al principio, el día que no lo sientas es que el fútbol te dejó de lado. El resultado es justo”.

“En el gol yo ya le había dicho a Lucho que mirara mi diagonal. Al final yo solo me tiro en un balón muy bueno de él y tuve suerte que fuera al fondo de la red… Tenemos que seguir sumando, ir partido a partido. No hay que ponerse el reto de ser finalistas ni nada. Hay que ir día a día, entrenamiento a entrenamiento y hoy tenemos un chulito. Hay que pensar ya en Congo”, comentaba igualmente sobre su gol en el primer tiempo tras un espectacular pase del extremo.

Muñóz abrió la cuenta en este Mundial para Colombia: GETTY

Colombia termina la primera jornada de la fase de grupos como líder. El empate registrado en la zona entre Portugal y Congo le permite escalar a la primera posición del grupo, en lo que supone el primer gran objetivo para los hombres de Néstor Lorenzo. El día 23 de junio se viene el partido ante Congo en Guadalajara y días más tarde un choque de peso frente a Cristiano Ronaldo en la ciudad de Miami.

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Muñoz, cuarto defensor de Colombia que marca en Mundiales

El derechazo del jugador del Crystal Palace se une a otros nombres históricos. El primer defensor colombiano que marcaría en la historia de los Mundiales no sería otro que Francisco Zuluaga frente a Uruguay en la edición de Chile en 1962; habría que esperar a la llegada del siglo XXI para ver nuevamente un tanto de estas características con el derechazo de Pablo Armero frente a Grecia en Brasil 2014.

Daniel Muñoz se une a una lista donde también aparece Yerry Mina. Todo ello gracias a sus dos cabezazos frente a tanto Senegal como Inglaterra durante la edición de Rusia 2018. Colombia sueña por todo lo alto en una edición del certamen donde necesita solo 3 puntos para volver a la fase de eliminación directa 8 años después.

Datos claves

Daniel Muñoz marcó el primer gol en la victoria de Colombia 3-1 ante Uzbekistán.

marcó el primer gol en la victoria de Colombia 3-1 ante Uzbekistán. El lateral atribuyó el bajón físico al calor, altura y viajes previos del plantel.

y viajes previos del plantel. La selección de Colombia jugará ante Congo el 23 de junio en Guadalajara.