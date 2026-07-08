Davinson Sánchez se iría a un gigante de Europa luego del Mundial con Colombia

En medio de las críticas por el penal errado con Colombia, Davinson Sánchez cambiará de club en Europa tras el Mundial 2026.

Davinson Sánchez es quizás uno de los jugadores más protagonistas de las noticias en su país, tras el penal errado con la Selección de Colombia en el Mundial 2026. Ahora es protagonista porque lo ponen en uno de los gigantes de Europa para el siguiente año.

Según medios italianos, Davinson Sánchez tiene todo hecho con el Inter de Milán para luego de las vacaciones. El central dejará el Galatasaray de Turquía por más de 30 millones de euros.

Pese al penal errado, Sánchez fue uno de los mejores jugadores de la Selección de Colombia en el torneo y ahora tendrá un millonario contrato en la Serie A tras años de destacar en Inglaterra y Turquía.

Sánchez no se iría solo, ya que el negriazul tendría interés también en Gustavo Puerta, la revelación del Mundial para la Selección Colombia. Puerta tendría ofertas de varios clubes para el 2026.

Davinson Sánchez – Galatasaray de Turquía.

El valor de mercado de Davinson Sánchez

El valor de mercado actual de Davinson Sánchez es de 16 millones de euros. El defensa central colombiano, que actualmente milita en el Galatasaray S.K., mantiene esta valoración destacada dentro del fútbol europeo.