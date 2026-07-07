En pleno Mundial con Colombia revelan el posible nuevo club de James Rodríguez

James Rodríguez llegó al Mundial sin equipo y tras jugar con la Selección Colombia se iría a un grande del continente.

James Rodriguez fue uno de los convocados con más polémica de la Selección de Colombia, esto por su situación de casi nada de minutos disputados en meses y posterior terminación de su contrato, algo que podría cambiar. Revelan que otro grande del continente lo tiene en planes para luego del Mundial,

Según el portal Mr.Offsider, América de México quiere contar con James Rodríguez para este 2026. El volante habría sido pedido por el entrenador Guillermo Almada.

El DT uruguayo firmó con las ‘Águilas’ y uno de sus primeros pedidos fue el volante colombiano. Los otros nombres que pidió fueron Luis Cháves de México y Pedro Vite de Ecuador.

La liga mexicana no es ajena a James Rodríguez, hasta hace poco jugaba en el Club León, club que lo quiso renovar hasta el final sin embargo no hubo acuerdo económico.

El América no tendría problema en pagarle los 7 millones de dólares que cobraba en el León. Con el Minnesota se bajó sus aspiraciones debido a que buscaba llegar con rendimiento al Mundial.

Las estadísticas de James Rodríguez en el Minnesota United

0 goles y 2 asistencias en tres meses donde solo jugó en 7 ocasiones. 210 minutos es el total que disputó James Rodríguez de la mano de un Minnesota United donde ya no volverá a disputar partidos hasta nuevo aviso. El capitán de Néstor Lorenzo tiene la cabeza únicamente puesta en intentar llevar nuevamente a Colombia a las fases definitivas de una Copa del Mundo.

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