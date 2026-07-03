¿Dónde y en qué estadio se juega Colombia vs. Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Colombia y Ghana se enfrentan por el Mundial 2026 en uno de los recintos más imponentes de Estados Unidos.

Este viernes se cierran los duelos de dieciseisavos de final del Mundial 2026 con el enfrentamiento entre la Selección Colombia y la Selección de Ghana. El enfrentamiento entre la ‘Tricolor’ y las ‘Estrellas Negras’ definirá al último clasificado a la ronda de los 16 mejores de la Copa del Mundo.

Colombia clasificó a la ronda de los mata-mata tras adjudicarse el Grupo K con 7 puntos, mientras que los africanos avanzaron como uno de los mejores terceros tras terminar como escolta de Inglaterra y Croacia en el Grupo L.

El ganador de la última llave de los dieciseisavos de final se enfrentará a Suiza, que durante la jornada de este jueves eliminó a Argelia tras imponerse 2-0 en Vancouver. De hecho, la ciudad canadiense será sede del choque entre helvéticos y el ganador de Colombia vs. Ghana.

Colombia vs. Ghana se ven las caras en Kansas City.

En qué estadio se juega Colombia vs. Ghana

El Arrowhead Stadium de Kansas City será sede del enfrentamiento entre Colombia y Ghana por los 16avos de final del Mundial 2026. La casa de los Kansas City Chiefs de la NFL, ostenta un récord Guinness como el recinto deportivo al aire libre más ruidoso del mundo. La marca fue establecida en 2014 durante un partido entre los Chiefs y los New England Patriots, cuando el sonido de la afición alcanzó los 142,2 decibelios.

Además de ser uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol americano, el estadio ha sido anfitrión de un récord de cinco finales consecutivas de la Conferencia Americana (AFC) de la NFL, consolidándose como una de las plazas más importantes de este deporte en Estados Unidos.

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Kansas City también es reconocida como una de las capitales del fútbol en el país. La ciudad alberga al Sporting Kansas City, dos veces campeón de la MLS, y al KC Current, uno de los equipos protagonistas de la National Women’s Soccer League (NWSL). El recinto, inaugurado en 1972 y con capacidad para casi 80 mil espectadores, abarca el área metropolitana de los estados de Kansas y Missouri.