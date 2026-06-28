¿Dónde juegan los futbolistas de la Selección de México que enfrentarán a Ecuador en 16vos del Mundial?

La Selección de Ecuador enfrentará a un combinado de México que tiene a pocos jugadores en la élite europea.

La Selección de Ecuador enfrentará a México por los 16vos de final del Mundial 2026, y a diferencia de varios jugadores de la ‘Tri’, en México a diferencia de otros años no todos sus elementos están en la élite europea o de Sudamérica.

Del once titular, seis de sus jugadores siguen jugando en la Liga MX. Su principal figura es Julián Quiñones, colombiano nacionalizado qué juega en el Al Qadsiah de Medio Oriente.

El delantero Raúl Jiménez sigue en Europa con el Wolverhampton de la Premier League, su línea de delanteros la completa Roberto Alvarado de Chivas de Guadalajara.

El medio campo tiene a Gilberto Mora de Xolos y Erik Lira de Cruz Azul; con solo Álvaro Fidalgo del Betis como el único jugador que tiene un contrato en una liga importante de Europa.

En su defensa, los únicos con presente europeo son Johan Vásquez del Génova y César Montes del Lokomotiv de Rusia. El resto de laterales y arquero también son de la Liga MX.

El once de México y sus respectivos clubes.

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¿Qué canales pasarán el partido de México vs Ecuador en los 16avos del Mundial 2026?

Estos son las señales de México y Ecuador que transmitirán los partidos de los 16avos del Mundial 2026:

Ecuador | DGO, DSports, Paramount+, Teleamazonas

México | VIX Premium

En resumen

El inminente cruce de dieciseisavos de final entre la Selección de Ecuador y México en el Mundial 2026 invita a desglosar minuciosamente el presente de los futbolistas aztecas y las ligas en las que militan actualmente.

entre la en el invita a desglosar minuciosamente el presente de los futbolistas aztecas y las ligas en las que militan actualmente. La base de la convocatoria del combinado mexicano se reparte estratégicamente entre figuras consolidadas de la Liga MX y elementos de peso que compiten en el fútbol de Europa , abarcando ligas de primer nivel como la española, inglesa y de los Países Bajos.

y elementos de peso que compiten en el fútbol de , abarcando ligas de primer nivel como la española, inglesa y de los Países Bajos. Conocer el origen y la actualidad de estos rivales le permite a la afición y al entorno de la ‘Tri’ comprender el ritmo competitivo y el roce internacional con el que el conjunto norteamericano saltará a encarar el choque de eliminación directa.