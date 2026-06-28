El titular de Ecuador que es duda para enfrentar a México en los 16vos del Mundial

La Selección de Ecuador podría perder a uno de sus jugadores para enfrentar a México en los 16vos de final del Mundial.

A poco más de 48 horas para el partido entre la Selección de Ecuador contra México por los 16vos del Mundial 2026 se encienden las alarmas en la ‘Tri’. Uno de los titulares es seria duda para el encuentro del martes.

Según cuenta DSports, Piero Hincapié tiene una sobrecarga muscular y podría ser baja para el partido contra México. El defensor tendrá descanso y su reemplazo sería Pervis Estupiñán.

Reconociendo la importancia de Hincapié, el cuerpo técnico de Ecuador esperará hasta el final para ver si pueden alinear de titular al defensor central y lateral del Arsenal.

Es la única duda que tiene Ecuador para este compromiso, el resto del once sería el mismo que le ganó a Alemania en el cierre de la fase de grupos, repitiendo a Nilson Angulo de estelar.

Piero Hincapié cerró una temporada como titular indiscutible tanto con Ecuador como en el Bayer Leverkusen como en el Arsenal, forzando la competencia hasta el último día al meterse en la final de Champions.

Piero Hincapié ha jugado los tres partidos de Ecuador en este Mundial 2026.

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¿Qué canales pasarán el partido de México vs Ecuador en los 16avos del Mundial 2026?

Estos son las señales de México y Ecuador que transmitirán los partidos de los 16avos del Mundial 2026:

Ecuador | DGO, DSports, Paramount+, Teleamazonas

México | VIX Premium

En resumen

La Selección de Ecuador enciende todas las alarmas en su concentración al confirmarse que uno de sus futbolistas titulares se encuentra en duda para el trascendental choque ante México por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

enciende todas las alarmas en su concentración al confirmarse que uno de sus para el trascendental choque ante por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El jugador tricolor sufrió un inconveniente físico / molestia muscular derivado del extenuante esfuerzo realizado en el cierre de la fase de grupos frente a Alemania, lo que le ha impedido entrenar con normalidad junto al resto del plantel.

derivado del extenuante esfuerzo realizado en el cierre de la fase de grupos frente a Alemania, lo que le ha impedido entrenar con normalidad junto al resto del plantel. El cuerpo técnico liderado por Sebastián Beccacece trabaja a contrarreloj junto al equipo médico para evaluar su evolución, conscientes de que perder a este pilar de la estructura inicial obligará a realizar una variante táctica imprevista en un duelo donde el margen de error es cero.