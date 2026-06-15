Dónde ver EN VIVO Arabia Saudita vs. Uruguay por el Grupo H del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Arabia Saudita y Uruguay se estrenan en el Mundial 2026. El Estadio Miami será escenario de un duelo que promete, así que ahora entérate de todos los pormenores en la previa.

Arabia Saudita y Uruguay se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026. El Estadio Miami albergará uno de los encuentros más esperados de la primera ronda ya que existe bastante expectativa en lo que pueda hacer el equipo sudamericano en esta competición, mientras que los de medio oriente también tienen lo suyo y buscarán ser la sorpresa de la jornada.

En cuanto al nivel colectivo e individual de ambas selecciones, Uruguay cuenta con jugadores muy importantes como Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Darwin Núñez que claramente son capaces de marcar la diferencia. Por otro lado, Arabia Saudita no se queda atrás y con figuras como Salem Al-Dawsari, Saud Abdulhamid y Firas Al-Buraikan intentarán imponer sus condiciones.

¿A qué hora juegan Arabia Saudita vs. Uruguay por el Grupo H del Mundial 2026?

15:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

16:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

17:00 | Colombia, Ecuador, Perú y Panamá

18:00 | Chile, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela

19:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

00:00 | España

¿Dónde ver Arabia Saudita vs. Uruguay por el Grupo H del Mundial 2026?

México | VIX Premium

Argentina | Telefe, DSports, Telefe.com, DGO, Paramount + y Disney Plus Premium

Colombia | Win Sports, DSports, Win Sports Play, DGO, Paramount + y Disney Plus Premium

Chile | Chilevision, DSports, Chilevision Web, DGO, Paramount + y Disney Plus Premium

Perú | DSports, DGO y Paramount +

Paraguay | GEN y Canal Trece

Uruguay | Canal 5, DSports, Antel TV, DGO, Paramount + y Disney Plus Premium

Ecuador | Teleamazonas, Dsports, Teleamazonas App, DGO y Paramount +

Venezuela | DSports, DGO y Paramount +

Bolivia | Tigo Sports, Unitel, Entel Gol, Red Uno, Tigo App y Entel App

Estados Unidos | FOX Sports 1, Telemundo, FOX ONE y Peacock

España | DAZN

Posibles alineaciones de Arabia Saudita vs. Uruguay por el Grupo H del Mundial 2026

Arabia Saudita | Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.DT: Marcelo Bielsa.

Uruguay | Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti, Ali Al-Bulaihi, Yasir Al-Shahrani; Mohamed Kanno, Salman Al-Faraj; Salem Al-Dawsari, Firas Al-Buraikan, Abdulrahman Ghareeb y Saleh Al-Shehri. DT:Georgios Donis.

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