Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Japón por los 16vos de final del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Brasil y Japón se enfrentan el día de hoy en el Estadio Houston. Se viene un partido que promete bastante desde la previa, así que ahora descubre cómo seguirlo oficialmente.

Brasil vs. Japón por el Mundial 2026.
© Copa Mundial FIFA.Brasil vs. Japón por el Mundial 2026.

Brasil y Japón disputan uno de los partidos más interesantes y atractivos en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En una instancia definitiva y en donde el perdedor tendrá que regresar a su país, se espera un trámite plagado de emociones por lo que representan los objetivos de cada selección. Dicho esto, ahora podrás conocer los detalles de la transmisión y los horarios establecidos.

En cuanto a los antecedentes más recientes de estos dos equipos en el Mundial 2026, Brasil fue líder del Grupo C con 7 puntos tras empatar 2-2 ante Marruecos, vencer 3-0 a Haití y derrotar 3-0 a Escocia. Por otro lado, Japón quedó segundo en el Grupo F con 5 unidades al igualar 2-2 frente a Países Bajos, imponerse 4-0 contra Túnez y finalmente empatando 1-1 ante Suecia.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Japón por los 16vos de final del Mundial 2026?

  • 10:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 11:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 12:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 13:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
  • 14:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 19:00 | España

¿Dónde ver Brasil vs. Japón por los 16vos de final del Mundial 2026?

  • Perú | DSports y Paramount+
  • México | ViX
  • Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
  • Argentina | Flow Sports, Telefe, DGO, Disney+ Premium, DSports, Paramount+
  • Ecuador | DSports, Paramount+
  • Colombia | Gol Caracol, RCN, Disney+ Premium, DSports, Paramount+
  • Chile | Chilevisión, DGO, Disney+ Premium, DSports, Paramount+
  • Venezuela | inter, DSports, Paramount+
  • Bolivia | Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports
  • Uruguay | Disney+ Premium, DSports, Paramount+
  • Brasil | Disney+ Premium y CazéTV
  • Paraguay | Gen y Trece
  • España | DAZN, RTVE, La 1 y Movistar+

Posibles alineaciones de Brasil vs. Japón por los 16vos de final del Mundial 2026

Ver también

“Los hemos hecho sufrir”: James Rodríguez le dejó un drástico recado a la Portugal de Cristiano Ronaldo

Brasil | Alisson Becker; Danilo Luiz, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Carlos Casimiro, Lucas Paquetá; Rayan Vitor, Matheus Cunha y Vinícius Júnior. DT: Carlo Ancelotti.

Japón | Zion Suzuki; Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito, Ritsu Doan; Daichi Kamada, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura, Ayase Ueda y Daizen Maeda. DT: Hajime Moriyasu.

DATOS CLAVES

  • Brasil y Japón protagonizarán un atractivo encuentro de eliminación directa correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
  • La escuadra dirigida por Carlo Ancelotti llega a esta instancia tras liderar invicta el Grupo C con 7 puntos, mientras que el conjunto asiático avanzó como segundo del Grupo F con 5 unidades.
  • El decisivo partido iniciará a las 12:00 horas (tiempo oficial para Perú, Colombia y Ecuador) y contará con figuras titulares como Vinícius Júnior en la ofensiva sudamericana.
Renato Pérez
Renato Pérez
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones