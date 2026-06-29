Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Japón por los 16vos de final del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Brasil y Japón disputan uno de los partidos más interesantes y atractivos en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En una instancia definitiva y en donde el perdedor tendrá que regresar a su país, se espera un trámite plagado de emociones por lo que representan los objetivos de cada selección. Dicho esto, ahora podrás conocer los detalles de la transmisión y los horarios establecidos.
En cuanto a los antecedentes más recientes de estos dos equipos en el Mundial 2026, Brasil fue líder del Grupo C con 7 puntos tras empatar 2-2 ante Marruecos, vencer 3-0 a Haití y derrotar 3-0 a Escocia. Por otro lado, Japón quedó segundo en el Grupo F con 5 unidades al igualar 2-2 frente a Países Bajos, imponerse 4-0 contra Túnez y finalmente empatando 1-1 ante Suecia.
¿A qué hora juegan Brasil vs. Japón por los 16vos de final del Mundial 2026?
- 10:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 11:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 12:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 13:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 14:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 19:00 | España
¿Dónde ver Brasil vs. Japón por los 16vos de final del Mundial 2026?
- Perú | DSports y Paramount+
- México | ViX
- Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
- Argentina | Flow Sports, Telefe, DGO, Disney+ Premium, DSports, Paramount+
- Ecuador | DSports, Paramount+
- Colombia | Gol Caracol, RCN, Disney+ Premium, DSports, Paramount+
- Chile | Chilevisión, DGO, Disney+ Premium, DSports, Paramount+
- Venezuela | inter, DSports, Paramount+
- Bolivia | Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports
- Uruguay | Disney+ Premium, DSports, Paramount+
- Brasil | Disney+ Premium y CazéTV
- Paraguay | Gen y Trece
- España | DAZN, RTVE, La 1 y Movistar+
Posibles alineaciones de Brasil vs. Japón por los 16vos de final del Mundial 2026
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Brasil | Alisson Becker; Danilo Luiz, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Carlos Casimiro, Lucas Paquetá; Rayan Vitor, Matheus Cunha y Vinícius Júnior. DT: Carlo Ancelotti.
Japón | Zion Suzuki; Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito, Ritsu Doan; Daichi Kamada, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura, Ayase Ueda y Daizen Maeda. DT: Hajime Moriyasu.
DATOS CLAVES
- Brasil y Japón protagonizarán un atractivo encuentro de eliminación directa correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
- La escuadra dirigida por Carlo Ancelotti llega a esta instancia tras liderar invicta el Grupo C con 7 puntos, mientras que el conjunto asiático avanzó como segundo del Grupo F con 5 unidades.
- El decisivo partido iniciará a las 12:00 horas (tiempo oficial para Perú, Colombia y Ecuador) y contará con figuras titulares como Vinícius Júnior en la ofensiva sudamericana.