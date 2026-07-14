Este martes arrancan las semifinales del Mundial 2026. Francia y España se ven las caras en un duelo electrizante en Dallas.

Todo listo para que arranquen las semifinales del Mundial 2026 con el enfrentamiento entre la Selección de España y la Selección de Francia. El AT&T Stadium de Arlington, Dallas, será escenario del choque entre europeos que definerá al primer finalista de la Copa del Mundo.

Por un lado estarán ‘Les Bleus’ quienes llegan como grandes favoritos al cruce tras haber dejado en el camino a Suecia, Paraguay y Marruecos en las rondas previas con Kylian Mbappé y Ousmane Dembelé como sus grandes figuras.

Enfrente estará España, vigente campeón de la Eurocopa, quien con un juego efectivo y dominante, no se despeinó para llegar hasta semifinales tras eliminar a Austria, Portugal y Bélgica.

El vencedor de la llave enfrentará en la gran final del Mundial 2026 al ganador de la otra semifinal entre Inglaterra y Argentina, que se disputará este miércoles 15 de julio en Atlanta.

Francia vs. España buscan al primer finalista del Mundial 2026 (Getty Images).

A qué hora juegan Francia vs. España

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 13:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 14:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 15:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas.

España: 21:00 horas.

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Dónde ver EN VIVO Francia vs. España: TV y streaming