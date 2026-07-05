Thierry Henry le pone sorpresivo apodo a la Selección Colombia tras la clasificación en el Mundial

Thierry Henry fue otro de los cracks internacionales que habló de la Selección de Colombia, James Rodríguez y más.

Al igual que otros cracks internacionales como Zlatan Ibrahimovic, ahora fue el turno de Thierry Henry de elogiar a la Selección de Colombia tras la clasificación a octavos del Mundial. El astro francés elogió al equipo a y tres jugadores en particular.

“Me alegro también por Colombia, es una Selección que te puede hacer daño muy rápido a la contra con Luis Díaz y cuidado con Daniel Muñoz, es un jugador muy bueno que siempre aparece con una asistencia o un gol”, empezó en la cadena internacional Fox Sports.

“James Rodríguez me ha sorprendido de buena manera. Porque yo no sabía dónde estaba físicamente. Ya sabes, la gente decía ‘¿puede o no puede jugar?’, pero tengo que dar mucho respeto a los jugadores sudamericanos, siempre que visten esa camiseta (de selección), sea del equipo que sea, ellos juegan diferente”, elogió al enganche quién es duda para enfrentar a Suiza.

“A veces ves futbolistas jugando en un club y dices, ‘es buen jugador’, pero luego cuando juegan para su país hay algo extra. Es algo que no puedo explicar, pero estoy feliz por él (James)”.

“Colombia es un equipo que suele jugar en cualquier condición, pero no estoy realmente sorprendido en términos de lo que pueden lograr. Y especialmente jugando aquí, donde sea que estén, estarán como en casa. Hay muchos, muchos colombianos en Estados Unidos”, terminó elogiando hasta a los hinchas.

Cuándo juegan Suiza vs. Colombia por los octavos del Mundial 2026:

El partido Suiza vs. Colombia se llevará a cabo el próximo martes 7 de julio del 2026, en el segundo y último turno de juegos de la agenda del día en el torneo. El compromiso de octavos de final está programado para dar comienzo a partir de las 14.00 horas del Centro de México (15.00 hora COL).

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James Rodríguez era una de las dudas de Colombia.

En resumen