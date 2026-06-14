Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Japón por el Grupo F del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Países Bajos y Japón se estrenan en el Mundial 2026. En el marco de la fecha 1 del Grupo F del campeonato, se viene uno de los encuentros más esperados de la primera ronda por el nivel de ambas selecciones. Es así que a continuación podrás conocer todos los detalles respecto a los canales de transmisión y a los horarios establecidos alrededor del planeta para que sigas el partido.
En cuanto al presente de los equipos, Países Bajos llega con cierto perfil bajo a comparación de otros rivales de categoría y jerarquía. Eso sí, tienen en su plantilla a diversos cracks que puedan marcar la diferencia; mientras que Japón pretende dar un salto de calidad en este Mundial 2026 ya que durante los últimos torneos siempre demuestra evolución en su juego. Es decir, se viene un partidazo.
¿A qué hora juegan Países Bajos vs. Japón por el Grupo F del Mundial 2026?
- 13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 14:00 | México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
- 15:00 | Colombia, Ecuador y Perú
- 16:00 | Chile, Venezuela y Bolivia
- 16:00 | Estados Unidos (ET)
- 17:00 | Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay
¿Dónde ver Países Bajos vs. Japón por el Grupo F del Mundial 2026?
- México | Pase Mundial 2026, Azteca 7, Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network y Azteca Deportes App
- Argentina | Telefe, DGO, Paramount, TyC Sports, Amazon Prime, Disney Premium, Dsports 2 y Claro
- Bolivia | Tigo Sports, Unitel, Red Uno, Entel TV Smart y Entel Gol (Canal 56)
- Perú | DGO, América tvGO, Paramount+, Dsports 2, Disney Premium, DAZN y Directv
- Chile | DGO, Amazon Prime, Chilevision, Paramount, DSports 2, DAZN y Directv
- Uruguay | DGO, Paramount, Canal 5, Antel TV, Disney Premium, Dsports 2 y DAZN
- Colombia | DGO, Amazon Prime, RCN TV, Canal RCN App, Caracol TV, ditu, Paramount y Disney Premium
- España | DAZN, DAZN Mundial y BarTV Mundial
Posibles alineaciones de Países Bajos vs. Japón por el Grupo F del Mundial 2026
Países Bajos | Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil Van Dijk, Micky Van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong; Crysencio Summerville, Tijjani Reijnders, Cody Gakpo; Donyell Malen. DT: Ronald Koeman.
Japón | Zion Suzuki; Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Daichi Kamada, Wataru Endo, Keito Nakamura; Junya Ito, Takefusa Kubo; Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.
DATOS CLAVES
- Países Bajos y Japón debutan oficialmente por el Grupo F del Mundial 2026.
- 15:00 horas es el horario confirmado del partido para Colombia, Ecuador y Perú.
- Ronald Koeman y Hajime Moriyasu son los directores técnicos para este encuentro.