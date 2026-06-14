Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Japón por el Grupo F del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Países Bajos vs. Japón se enfrentan en el Estadio Dallas y entérate cómo seguir este encuentro por la fecha 1 del Grupo F del Mundial 2026.

Países Bajos y Japón se estrenan en el Mundial 2026. En el marco de la fecha 1 del Grupo F del campeonato, se viene uno de los encuentros más esperados de la primera ronda por el nivel de ambas selecciones. Es así que a continuación podrás conocer todos los detalles respecto a los canales de transmisión y a los horarios establecidos alrededor del planeta para que sigas el partido.

En cuanto al presente de los equipos, Países Bajos llega con cierto perfil bajo a comparación de otros rivales de categoría y jerarquía. Eso sí, tienen en su plantilla a diversos cracks que puedan marcar la diferencia; mientras que Japón pretende dar un salto de calidad en este Mundial 2026 ya que durante los últimos torneos siempre demuestra evolución en su juego. Es decir, se viene un partidazo.

¿A qué hora juegan Países Bajos vs. Japón por el Grupo F del Mundial 2026?

13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:00 | México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

15:00 | Colombia, Ecuador y Perú

16:00 | Chile, Venezuela y Bolivia

16:00 | Estados Unidos (ET)

17:00 | Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

¿Dónde ver Países Bajos vs. Japón por el Grupo F del Mundial 2026?

México | Pase Mundial 2026, Azteca 7, Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network y Azteca Deportes App

Argentina | Telefe, DGO, Paramount, TyC Sports, Amazon Prime, Disney Premium, Dsports 2 y Claro

Bolivia | Tigo Sports, Unitel, Red Uno, Entel TV Smart y Entel Gol (Canal 56)

Perú | DGO, América tvGO, Paramount+, Dsports 2, Disney Premium, DAZN y Directv

Chile | DGO, Amazon Prime, Chilevision, Paramount, DSports 2, DAZN y Directv

Uruguay | DGO, Paramount, Canal 5, Antel TV, Disney Premium, Dsports 2 y DAZN

Colombia | DGO, Amazon Prime, RCN TV, Canal RCN App, Caracol TV, ditu, Paramount y Disney Premium

España | DAZN, DAZN Mundial y BarTV Mundial

Posibles alineaciones de Países Bajos vs. Japón por el Grupo F del Mundial 2026

Países Bajos | Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil Van Dijk, Micky Van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong; Crysencio Summerville, Tijjani Reijnders, Cody Gakpo; Donyell Malen. DT: Ronald Koeman.

Japón | Zion Suzuki; Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Daichi Kamada, Wataru Endo, Keito Nakamura; Junya Ito, Takefusa Kubo; Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.

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