Por qué no juega Toni Kroos en el Alemania vs. Curazao por el Grupo E del Mundial 2026

Toni Kroos no será parte del duelo entre Alemania vs. Curazao que se jugará en el Estadio Houston. Revisa los detalles en la siguiente nota y las razones de su ausencia en el Mundial 2026.

Alemania se presenta en el Mundial 2026 y enfrentará a Curazao en el Estadio Houston. Si bien los tetracampeones son grandes favoritos para quedarse con la victoria y por ende mantenerse en este camino hasta llegar a instancias decisivas del torneo, el día de hoy no podrán contar con Toni Kroos. Uno de los últimos referentes y líderes de la plantilla no estará presente en la cancha.

En realidad, Toni Kroos no jugará el día de hoy frente a Curazao ni tampoco lo hará ante ningún rival del Mundial 2026. El volante decidió retirarse del fútbol profesional en el mes de julio del 2024 luego de una prolongada y exitosa estadía en el Real Madrid. Con 34 años de edad y sorprendiendo a los hinchas, el alemán colgó los zapatos y no volvió a pisar un campo de juego de forma oficial.

En el caso de que hubiese optado por seguir jugando al fútbol, Toni Kroos tendría en estos momentos 36 años y tranquilamente sería uno de los titulares en el equipo liderado técnicamente por Julian Nagelsmann. Con una calidad excelsa y una capacidad como pocos otros futbolistas, de todas maneras podría haber dicho presente en el Mundial 2026 siendo quizá este su ‘Last Dance’.

Fuente: Getty Images.

La vida de Toni Kroos tras el retiro profesional del fútbol

Toni Kroos le dijo adiós al fútbol profesional hace un par de años, aunque eso no quiere decir que se haya alejando completamente del deporte rey. Si bien ya no compite oficialmente, todavía se mantiene ligado a ello ya que hoy en día se dedica a la formación y captación de jóvenes talentos para la reconocida ‘Toni Kroos Academy‘ situada en Madrid, ciudad en donde sigue residiendo.

Es así que Toni Kroos sigue siendo uno de los máximos referentes de Alemania, aunque ahora desde otra perspectiva. Seguramente hoy se comporte como un hincha más de su selección ya que tienen la oportunidad de comenzar con el pie derecho este Mundial 2026, el cual representa ser sin duda alguna uno de los objetivos colectivos desde aquel 2014 en donde se quedaron con el trofeo.

Publicidad

Fuente: Getty Images.

¿A qué hora juegan Alemania vs. Curazao por el Grupo E del Mundial 2026?

10:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

11:00 | México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

12:00 | Panamá, Colombia, Ecuador y Perú

13:00 | Bolivia, Chile, República Dominicana y Venezuela

14:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

19:00 | España

¿Dónde ver Alemania vs. Curazao por el Grupo E del Mundial 2026?

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Argentina | Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+

Brasil | CazéTV

Bolivia | Entel TV y Tigo Sports

Chile | Chilevisión, DirecTV, DGO y Paramount+

Colombia | DirecTV, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+

Ecuador | DirecTV, DGO y Paramount+

México | ViX

Paraguay | GEN y Trece

Perú | DirecTV, DGO y Paramount+

Uruguay | DirecTV, DGO y Paramount+

Venezuela | DirecTV, DGO y Televen+

España | DAZN, La 1 RTVE, Movistar+ y fuboTV

Publicidad

DATOS CLAVES