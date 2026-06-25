Dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Australia por el Grupo D del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Paraguay y Australia se encuentran el día de hoy en el cierre del Grupo D del Mundial 2026. El Estadio San Francisco será testigo de uno de los partidos más importantes de la jornada por el resultado que requieren ambas selecciones ya que, con 3 puntos en la tabla de posiciones, el triunfo es imperativo para soñar con el objetivo de acceder a los dieciseisavos de final del campeonato.

Paraguay perdió 4-1 en el debut frente a Estados Unidos en uno de los resultados más sorpresivos del Mundial 2026 y derrotó 1-0 a Turquía jugando con 10 hombres durante el segundo tiempo. Por otro lado, Australia se impuso 2-0 en su estreno frente a Turquía y después perdió 2-0 contra Estados Unidos. Es así que hoy los dos equipos jugarán una final en el Estadio San Francisco.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Australia por el Grupo D del Mundial 2026?

19:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

20:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

21:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

22:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

23:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

04:00 | España (26/06)

¿Dónde ver Paraguay vs. Australia por el Grupo D del Mundial 2026?

Argentina | Telefe Argentina, Flow Sports, DSports Argentina, DGO, Disney+ Premium, mitelefe y Paramount+

Bolivia | Tigo Sports y Entel TV

Brasil | Disney Plus y CazéTV

Chile | Chilevisión, DSports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile y Paramount+

Colombia | DSports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+

Costa Rica | FOX

Ecuador | DSports, DGO, Paramount+ y Teleamazonas

El Salvador | Tigo Sports

México | ViX México

Paraguay | GEN, Trece y Popu TV

Perú | DSports, DGO, Disney Plus y Paramount

España | DAZN, DAZN Mundial 2 y Movistar+

Uruguay | DSports, DGO, Disney Plus, AUF TV y Paramount+

Estados Unidos | FOX Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes, Universo, Universo NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

Posibles alineaciones de Paraguay vs. Australia por el Grupo D del Mundial 2026

Paraguay | Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Mauricio Magalhães, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso y Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

Australia | Patrick Beach; Jason Geria, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos; Connor Metcalfe, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler; Mohamed Touré y Nestory Irankunda. DT: Tony Popovic.

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