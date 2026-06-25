Dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Australia por el Grupo D del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Paraguay y Australia se encuentran el día de hoy en el cierre del Grupo D del Mundial 2026. El Estadio San Francisco será testigo de uno de los partidos más importantes de la jornada por el resultado que requieren ambas selecciones ya que, con 3 puntos en la tabla de posiciones, el triunfo es imperativo para soñar con el objetivo de acceder a los dieciseisavos de final del campeonato.
Paraguay perdió 4-1 en el debut frente a Estados Unidos en uno de los resultados más sorpresivos del Mundial 2026 y derrotó 1-0 a Turquía jugando con 10 hombres durante el segundo tiempo. Por otro lado, Australia se impuso 2-0 en su estreno frente a Turquía y después perdió 2-0 contra Estados Unidos. Es así que hoy los dos equipos jugarán una final en el Estadio San Francisco.
¿A qué hora juegan Paraguay vs. Australia por el Grupo D del Mundial 2026?
- 19:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 20:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 21:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 22:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 23:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 04:00 | España (26/06)
¿Dónde ver Paraguay vs. Australia por el Grupo D del Mundial 2026?
- Argentina | Telefe Argentina, Flow Sports, DSports Argentina, DGO, Disney+ Premium, mitelefe y Paramount+
- Bolivia | Tigo Sports y Entel TV
- Brasil | Disney Plus y CazéTV
- Chile | Chilevisión, DSports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile y Paramount+
- Colombia | DSports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
- Costa Rica | FOX
- Ecuador | DSports, DGO, Paramount+ y Teleamazonas
- El Salvador | Tigo Sports
- México | ViX México
- Paraguay | GEN, Trece y Popu TV
- Perú | DSports, DGO, Disney Plus y Paramount
- España | DAZN, DAZN Mundial 2 y Movistar+
- Uruguay | DSports, DGO, Disney Plus, AUF TV y Paramount+
- Estados Unidos | FOX Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes, Universo, Universo NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.
Posibles alineaciones de Paraguay vs. Australia por el Grupo D del Mundial 2026
Paraguay | Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Mauricio Magalhães, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso y Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.
Australia | Patrick Beach; Jason Geria, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos; Connor Metcalfe, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler; Mohamed Touré y Nestory Irankunda. DT: Tony Popovic.
DATOS CLAVES
- Paraguay y Australia se enfrentan hoy en el Estadio San Francisco por el cierre del Grupo D del Mundial 2026.
- Ambas selecciones llegan al encuentro con 3 puntos y se juegan la clasificación a los dieciseisavos de final del campeonato.
- A las 21:00 horas iniciará el partido oficial para los países de Perú, Colombia y Ecuador.