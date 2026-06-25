Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Australia por el Grupo D del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Paraguay y Australia disputan una verdadera final en la última fecha del Grupo D del Mundial 2026. Descubre cómo seguir este prometedor partido desde cualquier locación.

Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026.
© Copa Mundial FIFA.Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026.

Paraguay y Australia se encuentran el día de hoy en el cierre del Grupo D del Mundial 2026. El Estadio San Francisco será testigo de uno de los partidos más importantes de la jornada por el resultado que requieren ambas selecciones ya que, con 3 puntos en la tabla de posiciones, el triunfo es imperativo para soñar con el objetivo de acceder a los dieciseisavos de final del campeonato.

Paraguay perdió 4-1 en el debut frente a Estados Unidos en uno de los resultados más sorpresivos del Mundial 2026 y derrotó 1-0 a Turquía jugando con 10 hombres durante el segundo tiempo. Por otro lado, Australia se impuso 2-0 en su estreno frente a Turquía y después perdió 2-0 contra Estados Unidos. Es así que hoy los dos equipos jugarán una final en el Estadio San Francisco.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Australia por el Grupo D del Mundial 2026?

  • 19:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 20:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 21:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 22:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
  • 23:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 04:00 | España (26/06)

¿Dónde ver Paraguay vs. Australia por el Grupo D del Mundial 2026?

  • Argentina | Telefe Argentina, Flow Sports, DSports Argentina, DGO, Disney+ Premium, mitelefe y Paramount+
  • Bolivia | Tigo Sports y Entel TV
  • Brasil | Disney Plus y CazéTV
  • Chile | Chilevisión, DSports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile y Paramount+
  • Colombia | DSports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
  • Costa Rica | FOX
  • Ecuador | DSports, DGO, Paramount+ y Teleamazonas
  • El Salvador | Tigo Sports
  • México | ViX México
  • Paraguay | GEN, Trece y Popu TV
  • Perú | DSports, DGO, Disney Plus y Paramount
  • España | DAZN, DAZN Mundial 2 y Movistar+
  • Uruguay | DSports, DGO, Disney Plus, AUF TV y Paramount+
  • Estados Unidos | FOX Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes, Universo, Universo NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

Posibles alineaciones de Paraguay vs. Australia por el Grupo D del Mundial 2026

Ver también

Los 3 cambios que prepara el DT de Portugal para el partido ante la Selección Colombia

Paraguay | Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Mauricio Magalhães, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso y Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

Australia | Patrick Beach; Jason Geria, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos; Connor Metcalfe, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler; Mohamed Touré y Nestory Irankunda. DT: Tony Popovic.

DATOS CLAVES

  • Paraguay y Australia se enfrentan hoy en el Estadio San Francisco por el cierre del Grupo D del Mundial 2026.
  • Ambas selecciones llegan al encuentro con 3 puntos y se juegan la clasificación a los dieciseisavos de final del campeonato.
  • A las 21:00 horas iniciará el partido oficial para los países de Perú, Colombia y Ecuador.
Renato Pérez
Renato Pérez
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones