Dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Francia por los 8vos de final del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Paraguay y Francia se encuentran en uno de los partidos más resonantes e interesantes de los octavos de final del Mundial 2026. El Estadio Filadelfia albergará uno de los trámites que más expectativa genera en la previa, así que en la siguiente nota conoce todos los detalles respecto a los canales oficiales de transmisión y a los horarios establecidos para que lo disfrutes al máximo.
En cuanto a los antecedentes más recientes de ambas selecciones en este Mundial 2026, recordemos que Paraguay eliminó a Alemania por penales en dieciseisavos de final tras igualar 1-1 en el tiempo regular y Francia se impuso por 3-0 ante Suecia demostrando una vez más que es un gran candidato rumbo al título. Dicho esto, nos espera un gran partido en el Estadio Filadelfia.
¿A qué hora juegan Paraguay vs. Francia por los 8vos de final del Mundial 2026?
- 14:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 15:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 16:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 17:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 18:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 23:00 | España
¿Dónde ver Paraguay vs. Francia por los 8vos de final del Mundial 2026?
- Perú y Ecuador | DSports, DGO y Paramount Plus
- Argentina | Flow Sports, DSports, DGO y Paramount Plus
- Bolivia | Tigo Sports y Entel TV
- Brasil | Disney Plus y CazéTV
- Paraguay | GEN, Trece y POPU TV
- Chile | Chilevisión, DSports, DGO y Paramount Plus
- Colombia | DSports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus
- Uruguay | DSports, DGO, AUF TV y Paramount Plus
- Venezuela | DSports, DGO e Inter
- México | ViX
- España | DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus y La 2 Cat
- Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
Posibles alineaciones de Paraguay vs. Francia por los 8vos de final del Mundial 2026
Predicción Mundial 2026: una supercomputadora determinó qué selección es la máxima candidata al título
Paraguay | Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale, Júnior Alonso; Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Matías Galarza Fonda; Julio Enciso, Miguel Almirón y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro.
Francia | Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
DATOS CLAVES
- Paraguay y Francia jugarán los octavos del Mundial 2026 en el Estadio Filadelfia.
- 18:00 horas es el horario del partido en Paraguay, transmitido por GEN y Trece.
- Paraguay eliminó a Alemania por penales y Francia venció 3-0 a Suecia previamente.