Dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Francia por los 8vos de final del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Paraguay y Francia se encuentran en uno de los partidos más resonantes e interesantes de los octavos de final del Mundial 2026. El Estadio Filadelfia albergará uno de los trámites que más expectativa genera en la previa, así que en la siguiente nota conoce todos los detalles respecto a los canales oficiales de transmisión y a los horarios establecidos para que lo disfrutes al máximo.

En cuanto a los antecedentes más recientes de ambas selecciones en este Mundial 2026, recordemos que Paraguay eliminó a Alemania por penales en dieciseisavos de final tras igualar 1-1 en el tiempo regular y Francia se impuso por 3-0 ante Suecia demostrando una vez más que es un gran candidato rumbo al título. Dicho esto, nos espera un gran partido en el Estadio Filadelfia.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Francia por los 8vos de final del Mundial 2026?

14:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

15:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

16:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

17:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

18:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

23:00 | España

¿Dónde ver Paraguay vs. Francia por los 8vos de final del Mundial 2026?

Perú y Ecuador | DSports, DGO y Paramount Plus

Argentina | Flow Sports, DSports, DGO y Paramount Plus

Bolivia | Tigo Sports y Entel TV

Brasil | Disney Plus y CazéTV

Paraguay | GEN, Trece y POPU TV

Chile | Chilevisión, DSports, DGO y Paramount Plus

Colombia | DSports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus

Uruguay | DSports, DGO, AUF TV y Paramount Plus

Venezuela | DSports, DGO e Inter

México | ViX

España | DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus y La 2 Cat

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Posibles alineaciones de Paraguay vs. Francia por los 8vos de final del Mundial 2026

Paraguay | Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale, Júnior Alonso; Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Matías Galarza Fonda; Julio Enciso, Miguel Almirón y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro.

Francia | Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

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