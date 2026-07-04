Predicción Mundial 2026: una supercomputadora determinó qué selección es la máxima candidata al título

El vertiginoso ritmo de competencia, las grandes revelaciones y las eliminaciones inesperadas han dado lugar a una mutación en las predicciones previas al inicio del certamen FIFA.

El Mundial no da respiro y solo horas después de que Colombia eliminara a Ghana para completar el número de 16 equipos que continuarán batallando camino al título comenzó a disputarse el primero de los partidos de octavos de final, entre Canadá y Marruecos.

El ritmo vertiginoso que se le ha imprimido a la vigésimo tercera edición del certamen FIFA, primero de la historia con 48 seleccionados participantes, ya ha dado lugar también a grandes sorpresas y eliminaciones inesperadas, por lo que también los pronósticos y predicciones sobre los máximos candidatos al título pueden mutar de un momento a otro.

Esto último fue lo que sucedió con la Supercomputadora de Opta, que antes del inicio del Mundial daba a la Selección de España como la gran favorita a conquistar el certamen por segunda vez en su historia, pero que tras evaluar el rendimiento y el camino que deberá recorrer cada uno de los 16 clasificados a octavos de final ahora determinó que es Francia la que tiene las mejores opciones.

Con el transcurso del certamen, las chances de España se han reducido del 16.1 al 13 por ciento, quedando tercera en la lista de favoritas. Francia, en cambio, hizo méritos suficientes para hacer crecer sus probabilidades hasta el 28.9 por ciento, siendo seguida por la Selección Argentina, con un 13 por ciento.

Por detrás de esa terna de máximos candidatos aparecen Brasil (9.1), Inglaterra (8.1), Portugal (5), Colombia (3.4) y Marruecos (3.2) entre las ocho máximas candidatas. La Selección con menos posibilidades entre las 16 clasificadas es Paraguay (0.3) que justamente deberá medirse este sábado ante Francia.

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Las rutas más difíciles

El porcentual que hace de la Selección de Paraguay la que tiene menor probabilidad de campeonar entre las 16 clasificadas a octavos de final no significa que el equipo que conduce Gustavo Alfaro no sea capaz de cumplir misiones imposibles. De hecho, encabeza el ranking de selecciones que la supercomputadora de Opta estableció sobre las rutas más difíciles, manteniéndose en competencia después de haberse medido a Estados Unidos, Turquía, Australia y Alemania.

Todo lo contrario sucede con Argentina y España, dos de las máximas favoritas al título, que se ubican en las últimas posiciones de esa clasificación, solo superando en dificultad las rutas que han tenido que transitar Suiza y Canadá.

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Así está el cuadro del Mundial

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