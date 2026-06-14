Llegó a más de 7 millones de reproducciones: Argentino dejó a una colombiana sin camiseta por Luis Díaz

Descubre el video viral de más de 7 millones de vistas donde un hincha argentino deja a una colombiana sin camiseta por Luis Díaz.

Dos de la selecciones sudamericanas más importantes aún no debutan en el Mundial 2026 y ya dieron de qué hablar con un encuentro entre hinchas que llegó a más de 7 millones de reproducciones. Un hincha argentino dejó sin camiseta a una colombiana por Luis Díaz. Todo tiene una explicación más que lógica.

Los hinchas sudamericanos ya empezaron a llegar a Estados Unidos para vivir el Mudial 2026 y una de las grandes figuras de la Selección Colombia promete ser ‘Lucho’ Díaz. El extremo llega en un nivel tan bueno que hasta un fan de Messi se rindió ante él.

Fiorella caminaba por las playas de Miami cuando un niño argentino no lo dudó, la paró y le hizo una propuesta para poder tener la camiseta de Luis Díaz. “Acabo de vivir la experiencia más linda del Mundial“, empezó diciendo la colombiana en el video que iba a llegar a millones de reproducciones en X.

Video: Argentino dejó a una colombiana sin camiseta por Luis Díaz

Colombiana que cambió la camiseta de Luis Díaz. (Foto: Instagram / @fiorellajorj)

A pesar de que tenía la camiseta de Messi, un niño hincha de Argentina detuvo a una colombiana, la dejó sin camiseta por un momento y luego le hizo un intercambio de camisetas. Todo por Luis Díaz… ¡Video!

Robo a mano armada en las Playas de Miami #Mundial2026 pic.twitter.com/X3YUPRVq4H — Chibcholandia | Realismo Criollo (@chibcholandia) June 13, 2026

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¿Cuándo debutan Lionel Messi y Luis Díaz en el Mundial 2026?

Mientras Messi y Argentina debutan en el Mundial 2026 el martes 16 de junio ante Jordania a las 22:00 ARG, Luis Díaz y la Selección Colombia se estrenan ante Uzbekistán el miércoles 17 del mismo mes a las 9:00 P.M. (hora colombiana).

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