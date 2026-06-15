El feo gesto de la mayoría de los jugadores de Ecuador después de perder contra Costa de Marfil en el Mundial

Tras perder contra Costa de Marfil, los jugadores de Ecuador también fueron criticados por este gesto.

La Selección de Ecuador se llevó una derrota muy dolorosa contra Costa de Marfil en el comienzo del Mundial 2026 y ahora está obligado a sacar una gran victoria en los siguientes dos partidos para no ser eliminados. Después de perder, la mayoría de jugadores se fueron sin hablar.

La mayoría de jugadores de Ecuador abandonaron la zona mixta del partido en silencio, solo futbolistas como Hernán Galíndez o Enner Valencia decidieron hablar con la prensa y dar la cara tras esta derrota. Otros referentes optaron por el silencio y salieron del estadio.

Perder contra Costa de Marfil fue un duro golpe para la Selección de Ecuador, puesto que, ahora queda obligado a hacer una campaña histórica en los siguientes dos partidos para no ser eliminado. El equipo también perdió un invicto de 19 encuentros sin perder.

Jugadores como Piero Hincapié y Moisés Caicedo solo vieron a la prensa y pasaron de largo. Ambos jugadores fueron de los más cuestionados en el partido ante Costa de Marfil, por su bajo rendimiento y por las “dudas” que dejaron en defensa.

Golpeados por la derrota. Tras el 1-0 ante Costa de Marfil, los jugadores de La Tri abandonaron el estadio cabizbajos y sin brindar declaraciones. 🇪🇨🎙️❌



📹: @Sebas_Machado



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Algunos referentes como Enner Valencia y Hernán Galíndez mandaron mensajes de aliento para el equipo nacional y para los aficionados. No obstante, el clima quedó muy tenso tras esta derrota. El siguiente encuentro de ‘La Tri’ será contra Curazao.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador en el Mundial 2026?

La Selección de Ecuador volverá a jugar contra Curazao el próximo sábado, 20 de junio de 2026. Este encuentro se disputará desde las 19H00 (EC). Además, es un partido clave para que ambas selecciones puedan seguir con “vida” en la Copa del Mundo.

La tabla de posiciones del grupo E en el Mundial 2026

Tras jugarse la primera fecha, así quedó la tabla de posiciones del Grupo E del Mundial 2026:

Encuesta¿Podrá Ecuador dale la vuelta a este mal momento? ¿Podrá Ecuador dale la vuelta a este mal momento? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

La Selección de Ecuador perdió ante Costa de Marfil en el inicio del Mundial 2026.

perdió ante Costa de Marfil en el inicio del Mundial 2026. El equipo ecuatoriano cortó una racha histórica de 19 partidos invicto tras la derrota.

invicto tras la derrota. Ecuador enfrentará a Curazao el próximo sábado 20 de junio de 2026.