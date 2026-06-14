FIFA, en líos: Excompañero de Luis Díaz descubre cómo romper una de las nueva reglas del Mundial

¿Genialidad táctica o una trampa descarada al sistema? Mira cómo un excompañero de Luis Díaz logró burlar las nuevas reglas de la FIFA.

No es un Mundial más, la FIFA tiene decidido que se mejore el tiempo efectivo de juego con nuevas reglas, pero… ¿Hecha la ley, hecha la trampa? Tan solo en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, un jugador de Escocia y excompañero de Luis Díaz descubrió cómo se rompe una de las nueva reglas.

Para entender las modificaciones de la Federación Internacional de Fútbol Asociación para el Mundial 2026, BOLAVIP consultó al exárbitro FIFA Harold Perilla, quien explicó cuál es el castigo si un jugador tarda más de cinco segundos haciendo un saque de banda.

“En el saque lateral, si te demorabas mucho tiempo eso era retardar la reanudación del juego y daba tarjeta amarilla. Las tarjetas en realidad hay que saber administrarlas tanto de parte de los jugadores como de los árbitros y esto a nosotros nos quitó un problema, porque a veces no era que se demorara por quemar tiempo, si no porque no tenía opción de saque, estaba muy marcado y teníamos que amonestar. Eso para nosotros era un problema porque el jugador quedaba condicionado. Ahora, simplemente, se demora más de cinco segundos, pierde la posesión y saca al equipo contrario“, afirmó Perilla.

Jugador de Escocia descubre como romper una de las nuevas reglas de FIFA en el Mundial 2026

Andrew Robertson en Escocia vs. Haití. (Foto: X / @CharliePMullan)

Escocia no solo le ganó 1-0 a Haití en la primera fecha del Grupo C, en un momento del partido Andrew Robertson, excompañero de Luis Díaz en Liverpool FC, primero acomodó a sus compañeros y luego sí tomó el balón en un saque lateral para que empezara la cuenta de cinco segundos cuando ya sabía qué hacer con el saque de banda. De esta manera, el lateral descubrió cómo impedir que le vayan a quitar la posesión si se demora más de cinco segundos. ¡Video!

¡ES UN GENIO! Robertson dejó que sus compañeros se acomoden y luego sacó el lateral en Escocia-Haití. ¿Por qué? Los 5 segundos comienzan a contar cuando TOCA LA PELOTA.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/yAxydM6W0F — SportsCenter (@SC_ESPN) June 14, 2026

Publicidad

¿Cuándo es la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026?

Todavía falta un largo camino y también será histórica. La final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, no solo será el domingo 19 de julio a las 14:00 (hora colombiana) en el estadio MetLife de Nueva York, también será la primera final de una Copa del Mundo que tendrá un show de medio tiempo con las cantantes Shakira, Madonna y el grupo BTS.

Encuesta¿Cuál es el castigo si un jugador tarda más de 5 segundos en hacer un saque de banda? ¿Cuál es el castigo si un jugador tarda más de 5 segundos en hacer un saque de banda? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen