Dónde y en qué estadio se juega Noruega vs. Inglaterra por los 4tos de final del Mundial 2026

Noruega e Inglaterra se ven las caras el día de hoy en el Estadio Miami. En la siguiente nota descubre más detalles del recinto también conocido como Hard Rock Stadium.

Noruega e Inglaterra ultiman detalles en la previa de un verdadero partidazo por los cuartos de final del Mundial 2026. Los análisis y evaluaciones futbolísticas están totalmente dadas a esta altura del día, por lo que ahora vamos a hacer énfasis en el recinto deportivo que recibirá a ambas selecciones. Hablamos del Estadio Miami o también conocido como Hard Rock Stadium.

Un duelo de esta jerarquía necesita un escenario que esté a la altura del espectáculo deportivo en todo el sentido de la palabra. Es así que el estupendo Estadio Miami representa ser un recinto que respira deporte, lujo y sabor latino. En Bolavip te traemos todos los detalles de la fortaleza donde hoy uno de estos dos gigantes sacará su boleto a las semifinales del Mundial 2026.

Fuente: Getty Images.

El escenario del calor y el color: datos del Estadio Miami

Conocido por todo el mundo como el Hard Rock Stadium, este coloso de la Florida tuvo que adoptar el nombre genérico de Estadio Miami por las normativas de la FIFA en el desarrollo del Mundial 2026, tapando temporalmente la famosa guitarra gigante que suele adornar sus inmediaciones.

Ubicación | Miami Gardens, Florida (a unos 25 kilómetros al norte del centro de Miami).

| Miami Gardens, Florida (a unos 25 kilómetros al norte del centro de Miami). Capacidad | Aproximadamente 65.000 espectadores. Un aforo íntimo en comparación con otros gigantes de Estados Unidos, pero que garantiza que el ruido se sienta en la cancha.

| Aproximadamente 65.000 espectadores. Un aforo íntimo en comparación con otros gigantes de Estados Unidos, pero que garantiza que el ruido se sienta en la cancha. Inauguración | Agosto de 1987 (ha sido remodelado drásticamente desde entonces).

| Agosto de 1987 (ha sido remodelado drásticamente desde entonces). Dueños de casa | Es la guarida de los Miami Dolphins de la NFL y del equipo de fútbol americano de la Universidad de Miami, los Hurricanes.

| Es la guarida de los Miami Dolphins de la NFL y del equipo de fútbol americano de la Universidad de Miami, los Hurricanes. Superficie | Césped natural (Bermuda grass). Un tapete verde en perfectas condiciones que hoy sufrirá el desgaste de dos selecciones europeas muy físicas.

| Césped natural (Bermuda grass). Un tapete verde en perfectas condiciones que hoy sufrirá el desgaste de dos selecciones europeas muy físicas. El famoso techo | Tras una multimillonaria renovación en 2016, el estadio instaló un espectacular techo de lona blanca que cubre al 92% de los espectadores, protegiéndolos del abrasador sol de la Florida y de las clásicas lluvias tropicales, mientras deja el campo de juego al aire libre.

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De Joe Robbie al Hard Rock: Una historia de transformaciones en el Estadio Miami

Si hay un estadio camaleónico en Estados Unidos, es este. Nació en los años 80 como el Joe Robbie Stadium y desde entonces ha cambiado de nombre unas siete veces. Su historia es legendaria: ha albergado seis Super Bowls (incluyendo el LIV en 2020), Series Mundiales de Béisbol y hasta torneos de tenis de la ATP (el Miami Open se juega literalmente en sus estacionamientos y dentro del recinto).

El fútbol también corre por sus venas. Históricamente, ha sido la sede preferida para grandes clásicos amistosos (Real Madrid vs. Barcelona en 2017) y, más recientemente, fue el escenario de la dramática final de Copa América 2024, donde Argentina se coronó bicampeona tras derrotar a Colombia en un partido lleno de emociones (y algunos contratiempos logísticos en los ingresos).

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El Estadio Miami como un broche de oro para la “Ciudad Mágica”

Miami es una de las ciudades más vibrantes del mundo y la FIFA lo sabía muy bien desde que se determinó la realización del campeonato. A lo largo de este Mundial 2026, el estadio albergó seis intensos partidos, pero el de hoy es el más importante de todos por lo que se juegan las selecciones de Noruega e Inglaterra pensando en la posibilidad de sellar su clasificación a las semifinales.

El duelo de cuartos de final entre noruegos e ingleses no marca la despedida de Miami del torneo. Es el séptimo de los programados y el último encuentro que se jugará aquí será por el tercer lugar el próximo 18 de julio, por lo que aún le queda una gran cita a este coloso deportivo. Asimismo, el partido de hoy define a uno de los cuatro mejores equipos del Mundial 2026..

DATOS CLAVES

El Estadio Miami albergará el choque de cuartos de final del Mundial 2026 entre Inglaterra y Noruega .

albergará el choque de cuartos de final del entre y . Un total de 65.000 espectadores es la capacidad aproximada establecida para este partido mundialista.

es la capacidad aproximada establecida para este partido mundialista. El recinto recibirá el partido por el tercer lugar del Mundial 2026 el próximo 18 de julio.