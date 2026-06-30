¡Durísimo! El crudo mensaje de ‘Chito’ Vera mientras Ecuador estaba perdiendo ante México en el Mundial 2026

Chito Vera se mandó un polémico mensaje, mientras Ecuador la pasaba muy mal en el Mundial 2026.

Ecuador jugó un horrible primer tiempo en el Mundial 2026 contra la Selección de México y se fue en los primeros 45 minutos perdiendo 2 a 0. Eso causó un total enojo en redes sociales, pero fue un mensaje el que sorprendió a todos por el momento que estaba viviendo ‘La Tri’.

En sus cuentas oficiales, ‘Chito’ Vera escribió “Delicados salieron…” justo después de que Ecuador iba perdiendo 1 a 0 y se iba a la pausa de hidratación. El peleador de la UFC causó el enojo de muchos aficionados por este tipo de mensajes cuando peor la pasaba el equipo nacional.

El equipo no salió a jugar su mejor primer tiempo y fácilmente concretó uno de los peores de todos los tiempos en los mundiales. Se vio muy superado ante México y acabó perdiendo en ese momento 2 a 0 y prácticamente hipotecando todo su Mundial.

Muchos aficionados cuestionaron que Chito mande este mensaje con su presente en la UFC. El ecuatoriano también ha perdido varias peleas que le han costado incluso su lugar en el ranking del peso gallo.

El mensaje de Chito Vera. (Foto: Captura de pantalla)

La Selección de Ecuador ha recibido muchos cuestionamientos en este Mundial 2026 y solo tuvo un momento de “paz” después de vencer a Alemania en esta Copa del Mundo. La tónica a la interna de ‘La Tri’ terminó de la peor manera en este torneo.

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Los millones que ganó Ecuador en el Mundial 2026

En este Mundial 2026, la Selección de Ecuador ganó un poco más de 20 millones de dólares. ‘La Tri’ obtuvo este premio después de clasificar a la Copa del Mundo y tras meterse a 16avos de la Copa del Mundo.

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