A poco de jugar contra México: Pervis Estupiñán recibe una muy mala noticia del AC Milan

AC Milán le da una mala noticia a Pervis Estupiñán a poco de jugar su partido contra Alemania en el Mundial 2026.

Pervis Estupiñán no llegó bien a este Mundial, por el poco ritmo que tuvo en la temporada con AC Milan. Sin embargo, ahora el jugador ecuatoriano también recibió otra mala noticia mientras se concentra para jugar con Ecuador en los 16avos del Mundial 2026.

Este martes 30 de junio de 2026 trascendió la noticia de que AC Milan está buscando un reemplazo para Pervis Estupiñán y cederlo a algún nuevo equipo. El lateral ecuatoriano no tuvo el mejor año y eso provocó que finalmente se le cierren las puertas.

Son varios los clubes que están interesados en el jugador ecuatoriano, pero lamentablemente su periodo en un grande como el AC Milan parece que ha terminado. El lateral tampoco ha brillado mucho en este Mundial.

Ahora Beccacece analiza que juegue como lateral titular ante México, no obstante, no hay nada fijo para el jugador ecuatoriano. Ya tuvo minutos contra Curazao y Alemania y su ritmo no terminó de convencer como se esperaba y ha perdido el puesto.

Pervis Estupiñán viene sumando minutos en Ecuador. (Foto: GettyImages)

Las próximas semanas son claves, puesto que, de acuerdo a Mr. OFFSIDER AC Milan no ve con malos ojos “prestar” al jugador ecuatoriano y que este sume minutos a cesión en otro club. Y es que aún tiene un contrato largo que cumplir en Italia.

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El contrato de Pervis Estupiñán con AC Milan

Pervis fue fichado apenas en la temporada anterior. El jugador ecuatoriano venía de una gran campaña en la Premier League y finalmente se marchó a otro club y dio el paso a un grande. Con la camiseta de AC Milan firmó hasta la temporada 2030.

Los números de Pervis Estupiñán con AC Milan

Pervis Estupiñán con AC Milan en la temporada anterior alcanzó a jugar 22 partidos donde marcó 1 gol y dio 1 asistencia. Pasó más tiempo en el banco de suplentes que siendo titular o sumando minutos como revulsivo.

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En síntesis:

El AC Milan busca un reemplazo para el lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán con la intención de cederlo a otro club.

busca un reemplazo para el lateral ecuatoriano con la intención de cederlo a otro club. El futbolista no logró consolidarse como titular en el equipo italiano, registrando 22 partidos disputados en la temporada.

disputados en la temporada. Estupiñán mantiene un vínculo contractual de largo plazo firmado con el conjunto milanista hasta el año 2030.