La confesión de Messi tras el 2-0 a Austria que consternó a toda Argentina: “Con pocas fuerzas”

Descubre la preocupante confesión de Lionel Messi sobre su estado físico tras la victoria 2-0 de Argentina ante Austria en el Mundial 2026.

No es nuevo, pero no para de sorprender. Messi fue la gran figura de la victoria de Argentina ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 y todo parecía color de rosa porque anotó dos goles con el récord incluido que pasó a ser el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Sin embargo, sorprendió con una confesión que muy pocos veían venir.

Lionel Messi se estrenó en el Mundial 2026 con tres goles en la victoria 3-0 ante Argelia, y lejos de relajarse para el segundo encuentro, recompuso el camino luego de fallar un cobro de penal al minuto 9 del primer tiempo. Todo eso en medio un difícil momento familiar.

Luego de que la familia de Messi tuviera que salir a desmentir que Jorge Messi, padre del ’10’, había fallecido al aclarar que “la familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta“, el capitán de Argentina tuvo otra gran actuación Mundial.

“Con pocas fuerzas”: La confesión de Messi tras el 2-0 a Austria

Leo Messi en Argentina vs. Austria. (Foto: Getty Images)

Leo Messi llegó a cinco goles en el Mundial 2026 y a 18 anotaciones en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA, así que le preguntaron si tenía un papelito para seguir contando los goles después del 2-0 a Austria. “No, no sé… La verdad que ahora no recuerdo, estoy cansado y con pocas fuerzas. Me cuesta pensar, así que nada… Disfrutar nuestro momento y con ganas de estar con mis compañeros”, confesó el ’10’.

Messi podría descansar en el próximo partido de Argentina en el Mundial 2026

Con la clasificación asegurada a los 16avos de final del Mundial, lo más probable es que Lionel Messi descanse en el último partido de Argentina en la fase de grupos. Este encuentro será ante Jordania el sábado 27 de junio a las 23:00 (ARG).

Publicidad

Encuesta¿Cuántos goles lleva Messi en el Mundial 2026? ¿Cuántos goles lleva Messi en el Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave