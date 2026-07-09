Francia vs Marruecos EN VIVO Y GRATIS por el Mundial 2026: cronología y dónde ver por TV y streaming online

Sigue EN VIVO el Francia vs Marruecos por los cuartos del Mundial 2026, desde el Estadio Boston, vía DSports y DGO.

Francia y Marruecos se enfrentan este jueves 9 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. El duelo comenzará a las 15:00 horas de Perú (20:00 GMT) y será transmitido por DSports y DGO. Ambas selecciones buscarán imponer su juego para conseguir el boleto a las semifinales.

Francia afronta este duelo con el objetivo de sostener su gran campaña y reafirmar su favoritismo en la Copa del Mundo. Una victoria acercaría a ‘Les Bleus’ a una nueva semifinal y mantendría vivo el sueño de disputar su tercera final consecutiva.

Marruecos, por su parte, quiere demostrar que su crecimiento no fue casualidad. Tras hacer historia en la última edición del certamen, el conjunto africano busca dar otro golpe ante una potencia europea y consolidarse como uno de los grandes protagonistas del fútbol actual.