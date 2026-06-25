El primer gesto de Moisés Caicedo luego de hacer historia con Ecuador en el Mundial 2026

Moisés Caicedo es uno de los baluartes de Ecuador en este Mundial 2026 y lo que hizo tras vencer a Alemania sorprendió a todos los hinchas. A continuación, los detalles.

Ecuador consiguió un verdadero triunfazo al imponerse 2-1 ante Alemania en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. En el marco de la fecha 3 del Grupo E del Mundial 2026, el equipo sudamericano selló su clasificación a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros del torneo y uno de los cracks más importantes de la plantilla es sin duda alguna Moisés Caicedo.

Moisés Caicedo, volante de Ecuador y uno de los máximos líderes futbolísticos del equipo, fue clave en las planificaciones de Sebastián Beccacece. A pesar de algunas críticas que atacaban su nivel mostrado en esta fase de grupos del Mundial 2026, nunca se hizo de menos y ahora se pudo apreciar cómo celebró a más no poder la clasificación del país sudamericano a una siguiente instancia.

Luego el pitazo final y de saber que clasificaron a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Moisés Caicedo fue captado yendo a una de las tribunas preferenciales del Estadio Nueva York Nueva Jersey para abrazar a sus padres que se encontraban en primera fila observando un hecho histórico en la vida futbolística de Ecuador, quien ahora deberá esperar rival en el campeonato.

¡UN MOMENTO QUE NUNCA VAN A OLVIDAR! Moi Caicedo fue a festejar este histórico triunfo ante Alemania con su familia en la tribuna. ¡Emocionante!



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La celebración de Moisés Caicedo en pleno partido entre Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026

Antes del pitazo final y de que se concretara el triunfo de Ecuador por 2-1 frente a Alemania en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, Moisés Caicedo también fue tendencia a nivel mundial tras el gol de Gonzalo Plata que sirvió para que el equipo norteño encuentre la ventaja en el encuentro. Minutos antes de que termine el duelo, el volante no dudó en acercarse a su compañero para festejar.

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En una imagen de la misma transmisión se pudo apreciar cómo Moisés Caicedo y Gonzalo Plata se abrazaron intensamente. Prácticamente con lágrimas en el rostro sabiendo lo que significaba en ese momento la victoria parcial, los jugadores ecuatorianos no dudaron en realizar esta descarga de emoción que minutos después sería parte de la celebración en conjunto del equipo debido a que inscribieron su nombre en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

¡UN ABRAZO DEL ALMA: EL DESAHOGO DE PLATA Y MOI CAICEDO TRAS EL SEGUNDO GOL! 🇪🇨#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/n6uHx1JB9e — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026

DATOS CLAVES

Ecuador logró una histórica victoria por 2-1 ante Alemania y clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 .

logró una histórica victoria por ante y clasificó a los dieciseisavos de final del . Moisés Caicedo celebró el triunfo y la clasificación abrazando a sus padres en las tribunas del Estadio Nueva York Nueva Jersey .

celebró el triunfo y la clasificación abrazando a sus padres en las tribunas del . Gonzalo Plata anotó un gol clave para la victoria ecuatoriana y protagonizó un emotivo festejo junto a Moisés Caicedo.