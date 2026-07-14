El hijo de Maradona contradice a Scaloni sobre lo que significa el partido ante Inglaterra

Diego Maradona Jr. se desmarca de las palabras de Scaloni. Considera que ni mucho menos se trata de un simple partido de fútbol.

Cuando hablamos de un encuentro entre Inglaterra y Argentina es imposible no pensar en la figura de Diego Armando Maradona. Por primera vez desde el año 2002 ambas selecciones vuelven a verse las caras y todo ello con el premio al final de la Copa del Mundo en juego. A diferencia de las reflexiones de Lionel Scaloni, el hijo del Pelusa ni mucho menos va en la corriente de que simplemente veamos un partido de fútbol mañana.

“Mi papá no lo vería como un partido normal, como un partido más. Podemos decir muchas cosas, pero no sería normal ni será normal. Para todos los argentinos y maradonianos, será una cita distinta, donde se vienen a la mente todo lo de Malvinas y todos nuestros hermanos que murieron allí y luego, lo que pasó con papá en el 86. Mi ‘viejo’ ganó un choque histórico y desde entonces nada es normal contra Inglaterra”, empezaba Diego Maradona Junior en charla con MARCA. Todo ello después de los pedidos de Scaloni para no confundir deporte con eventos históricos del siglo XX.

Considera, a diferencia del entrenador de la Selección Argentina, que el encuentro supera lo meramente deportivo. La guerra de las Malvinas estará siempre en el imaginario popular de quien vea un choque entre Inglaterra y la Albiceleste: “Nunca va a ser un partido normal, y éste en concreto va a ser duro para nuestra Selección. Es verdad que Inglaterra está bien, pero, ojo, hay que enfrentar y ganarles a los campeones del mundo. Va a ser duro… para los dos”.

Será la primera vez desde el año 2002 que ambas selecciones se verán las caras. La rivalidad a gran escala entre dichas naciones nació en el Mundial de México 86, 24 meses después de que el conflicto en Malvinas terminase. Tras lo ocurrido en el Estadio Azteca con Diego Armando Maradona como protagonista, volverían a tener la oportunidad de medirse tanto en el Mundial de Francia en 1998 como en Corea Japón 2002.

Maradona, vital en la rivalidad entre Inglaterra y Argentina: GETTY

También se vieron las caras en la Copa del Mundo de 1966, donde Inglaterra ganó su único trofeo. En aquella ocasión los británicos vencieron por la mínima en otro choque plagado por la polémica. Scaloni pidió que solamente se hable de fútbol mientras el hijo de Diego Armando Maradona sentencia que lo que veremos mañana por la ciudad de Atlanta supera lo meramente deportivo.

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Inglaterra cruza los dedos por Rice

El centrocampista del Arsenal es la gran duda para el encuentro de mañana frente a Argentina. No nos olvidemos que tuvo que abandonar el terreno de juego durante el descanso del partido ante Noruega gracias a un virus que viene arrastrando a lo largo de los últimos días. La prensa británica no espera que su participación en el choque se decida hasta unos minutos antes del pitido inicial.

Un movimiento que veremos cómo puede cambiar los planes de Thomas Tuchel. Con Declan Rice en el 11 titular, Jude Bellingham tendría la posibilidad de empezar el encuentro como un segundo delantero para seguir acrecentando sus cifras de 6 tantos en la presente edición de la Copa del Mundo. No tener al volante del Arsenal por detrás le hará comenzar el choque varios metros más atrás de la zona donde más rindió en todo el torneo.

Datos claves

Diego Maradona Jr. aseguró que el duelo ante Inglaterra es especial e histórico.

aseguró que el duelo ante Inglaterra es especial e histórico. Declan Rice es duda para enfrentar a Argentina debido a un virus.

es duda para enfrentar a Argentina debido a un virus. Jude Bellingham registra seis goles en la actual Copa del Mundo.