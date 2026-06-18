Partidos de mañana, viernes 19 de junio en el Mundial 2026: qué canal transmite y los horarios

La segunda jornada de los grupos del Mundial 2026 comenzará este jueves 18, con la actividad de los Grupos A y B. Para mañana viernes, les tocará al C y D, donde dos selecciones sudamericanas necesitan ganar tras no haber tenido un gran debut.
Brasil irá por una victoria ante Haití luego de igualar contra Marruecos, y Paraguay debe recuperarse de la goleada que sufrió ante Estados Unidos si quiere tener chances de avanzar a la siguiente fase. No la tendrá fácil: enfrentará a Turquía, que también debe levantarse de una derrota.
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Partidos del viernes 19 de junio: horarios y transmisiones de TV
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Estados Unidos vs. Australia (Grupo D)
Estadio Lumen Field (Seattle), Estados Unidos
- Argentina: 16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 11:00 (PT) / 13:00 (CT) / 14:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Escocia vs. Marruecos (Grupo C)
Estadio Gillette (Boston), Estados Unidos
- Argentina: 19:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
- Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 16:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 00:00 (sábado 20) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 14:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Brasil vs. Haití (Grupo C)
Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos
- Argentina: 21:00-21:30 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 20:00-20:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 18:00-18:30 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 19:00-19:30 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 19:00-19:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 19:00-19:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 02:00-02:30 (sábado 20) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Turquía vs. Paraguay (Grupo D)
Estadio Levi’s (San Francisco Bay Area), Estados Unidos
- Argentina: 00:00 horas (madrugada sábado) | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 23:00 horas (viernes) | DSports, DGO, Paramount+
- México: 21:00 horas (viernes) | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 22:00 horas (viernes) | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 22:00 horas (viernes) | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 22:00 horas (viernes) | DSports, DGO, Paramount+
- España: 06:00 horas (sábado) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 19:00 (PT) / 21:00 (CT) / 22:00 (ET viernes) | FOX, FS1, Peacock
Grupo C – Tabla de posiciones
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|1
|🏴 Escocia
|3
|1
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2
|🇲🇦 Marruecos
|1
|1
|1:1
|0
|0
|1
|0
|3
|🇧🇷 Brasil
|1
|1
|1:1
|0
|0
|1
|0
|4
|🇭🇹 Haití
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|0
|1
Grupo D – Tabla de posiciones
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|1
|🇺🇸 Estados Unidos
|3
|1
|4:1
|3
|1
|0
|0
|2
|🇦🇺 Australia
|3
|1
|2:0
|2
|1
|0
|0
|3
|🇹🇷 Turquía
|0
|1
|0:2
|-2
|0
|0
|1
|4
|🇵🇾 Paraguay
|0
|1
|1:4
|-3
|0
|0
|1