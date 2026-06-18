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Partidos de mañana, viernes 19 de junio en el Mundial 2026: qué canal transmite y los horarios

Será la segunda jornada de los Grupos C y D, con encuentros clave para Brasil y Paraguay tras debutar con un empate y derrota respectivamente.

Vinicius Jr y Julio Enciso, dos jugadores fundamentales para Ancelotti y Alfaro.
© GettyVinicius Jr y Julio Enciso, dos jugadores fundamentales para Ancelotti y Alfaro.

La segunda jornada de los grupos del Mundial 2026 comenzará este jueves 18, con la actividad de los Grupos A y B. Para mañana viernes, les tocará al C y D, donde dos selecciones sudamericanas necesitan ganar tras no haber tenido un gran debut.

Brasil irá por una victoria ante Haití luego de igualar contra Marruecos, y Paraguay debe recuperarse de la goleada que sufrió ante Estados Unidos si quiere tener chances de avanzar a la siguiente fase. No la tendrá fácil: enfrentará a Turquía, que también debe levantarse de una derrota.

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Partidos del viernes 19 de junio: horarios y transmisiones de TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

Estados Unidos vs. Australia (Grupo D)

Estadio Lumen Field (Seattle), Estados Unidos

  • Argentina: 16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 13:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 11:00 (PT) / 13:00 (CT) / 14:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Escocia vs. Marruecos (Grupo C)

Estadio Gillette (Boston), Estados Unidos

  • Argentina: 19:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
  • Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 16:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
  • Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 00:00 (sábado 20) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 14:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock

Brasil vs. Haití (Grupo C)

Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos

  • Argentina: 21:00-21:30 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 20:00-20:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 18:00-18:30 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
  • Colombia: 19:00-19:30 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 19:00-19:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 19:00-19:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 02:00-02:30 (sábado 20) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

Turquía vs. Paraguay (Grupo D)

Estadio Levi’s (San Francisco Bay Area), Estados Unidos

  • Argentina: 00:00 horas (madrugada sábado) | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
  • Chile: 23:00 horas (viernes) | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 21:00 horas (viernes) | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 22:00 horas (viernes) | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 22:00 horas (viernes) | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 22:00 horas (viernes) | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 06:00 horas (sábado) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 19:00 (PT) / 21:00 (CT) / 22:00 (ET viernes) | FOX, FS1, Peacock

Grupo C – Tabla de posiciones

GRUPO C
# Equipos PTS J Gol +/- G E P
1 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escocia 3 11:01100
2 🇲🇦 Marruecos 1 11:10010
3 🇧🇷 Brasil 1 11:10010
4 🇭🇹 Haití 0 10:1-1001
16avos de final
Posible clasificado

Grupo D – Tabla de posiciones

GRUPO D
# Equipos PTS J Gol +/- G E P
1 🇺🇸 Estados Unidos 3 14:13100
2 🇦🇺 Australia 3 12:02100
3 🇹🇷 Turquía 0 10:2-2001
4 🇵🇾 Paraguay 0 11:4-3001
16avos de final
Posible clasificado

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