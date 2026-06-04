El '10' brasileño no viajó con la Verdeamarelha al último amistoso antes del Mundial contra Egipto en Cleveland.

El estado físico de Neymar sigue generando preocupación en Brasil y su participación en el Mundial 2026 sigue siendo una incógnita a días del debut de la Verdeamarelha en la Copa del Mundo.

Según dio a conocer la Confederación Brasileña de Fútbol este jueves, el astro del Santos no viajó con la selección a Cleveland para disputar el último amistoso del Scratch frente a Egipto este sábado.

El futbolista “estará en Nueva Jersey, en tratamiento de fisioterapia, e intensificando el programa de recuperación física”, comunicó la CBF en un comunicado.

MONTEVIDEO, URUGUAY – OCTOBER 17: Manuel Ugarte of Uruguay competes for the ball with Neymar Jr. of Brazil during the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Uruguay and Brazil at Centenario Stadium on October 17, 2023 in Montevideo, Uruguay. (Photo by Guillermo Legaria/Getty Images)

Neymar fue la gran sorpresa en la convocatoria de Carlo Ancelotti. El exfutbolista de Barcelona y PSG llegó lesionado a la concentración tras sufrir una molestia muscular en el gemelo el pasado 17 de mayo en un partido del Brasileirao.

Pese a que Santos informó uqe se trató de un edema, la CBF lo sometió a un tratamiento propio y allí los exámenes arrojaron que el ‘10’ estaría fuera de las canchas de 2 a 3 semanas. Pese a ello, Ancelotti lo incluyó en la lista de 26 jugadores.

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Desde la llegada de Brasil a Estados Unidos, ‘Ney’ no ha entrenado a la par de sus compañeros y sólo ha realizado trabajos en gimnasio con trabajos suaves.

Neymar también se perdió el amistoso ante Panamá en el Maracaná y es probable que no llegue al debut frente a Marruecos el próximo 13 de junio en Nueva Jersey.

En síntesis…

Baja para el amistoso: Neymar no viajó a Cleveland para el último amistoso de Brasil ante Egipto y se quedó en Nueva Jersey realizando fisioterapia.

Neymar no viajó a Cleveland para el último amistoso de Brasil ante Egipto y se quedó en Nueva Jersey realizando fisioterapia. Convocatoria con lesión: El “10” fue citado por Carlo Ancelotti a pesar de arrastrar una molestia muscular en el gemelo desde el 17 de mayo.

El “10” fue citado por Carlo Ancelotti a pesar de arrastrar una molestia muscular en el gemelo desde el 17 de mayo. Debut en duda: Tras perderse el duelo previo ante Panamá y entrenar solo en el gimnasio, es muy probable que no llegue al debut mundialista del 13 de junio contra Marruecos.