Ecuador fue víctima de la “maldición de Rocky” y ahora advierten a Brasil, Francia y otras selecciones en el Mundial 2026

El gobierno de Pensilvania advierte a las otras selecciones en el Mundial 2026, después de que Ecuador fuera víctima de la maldición.

La Selección de Ecuador fue una víctima más de la maldición de Rocky después de que se confirmara que trae mala suerte y perdiera contra Costa de Marfil. Ahora desde el gobierno y departamento de turismo de la ciudad emitieron una advertencia a las otras selecciones.

El Gobierno de Pensilvania hizo un comunicado público pidiendo a aficionados de las otras selecciones que jugarán en la localidad como Brasil o Francia, que no pongan sus colores en la estatua.”¡Filadelfia no puede esperar para recibirlos!

(Pero Rocky no necesita su uniforme)”, dice el comunicado.

La “maldición de la estatua de Rocky” no solo afecta en el fútbol, sino en todos los deportes y eso lo destaca el comunicado: “Innumerables equipos de fútbol (es decir, fútbol americano, no fútbol soccer; la misma maldición, diferente deporte) han vestido a la Estatua de Rocky con sus colores y luego han terminado perdiendo. Ecuador vistió a Rocky el fin de semana pasado. ¿Coincidencia? Lamentablemente, la historia dice que no“, afirman y advierten a los otros hinchas.

Equipos como Brasil, Francia, Iraq, Curazao (rival de Ecuador) Croacia y Ghana, también jugarán en esta localidad, así que estos hinchas deben respetar la maldición y evitar ponerle a la estatua de Rocky los colores para no llevarse una derrota.

Las derrotas por la maldición de Rocky. (Captura de pantalla)

Y aunque muchos aficionados ecuatorianos sabían de esta mala suerte y evitaron que se pongan banderas, un aficionado llevó una prenda especial con el nombre del famoso personaje de las películas y finalmente se la puso a la estatua y Ecuador acabó perdiendo.

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¿Dónde jugará su próximo partido de la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador jugará contra Curazao el próximo sábado, 20 de junio de 2026. Este partido ahora se disputará en Kansas, donde el estadio tiene una capacidad para 79.416 aficionados.

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En síntesis: