En conferencia de prensa previa al Portugal vs. Uzbekistán del Mundial 2026, fue Francisco Conceição quien habló y terminó con las supuestas controversias en la interna del equipo luso.

Durante los últimos días se dio una controversia en la interna de Portugal luego de las declaraciones de Joao Neves que en cierta manera cuestionaban la actualidad de Cristiano Ronaldo tras el empate 1-1 ante RD Congo en el debut del Mundial 2026. Si bien algunos podrían decir que sacaron de contexto algunas palabras, el día de hoy fue Francisco Conceição quien terminó con la polémica.

“Sabemos lo que Cristiano Ronaldo ha hecho por nosotros, por nuestra selección nacional y por el mundo del fútbol, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Es un jugador más que está aquí para ayudar al equipo. Jugó muy bien, siento que todo el equipo hizo un partido excelente”; declaró Joao Neves en charla con la prensa luego del duelo entre Portugal vs. RD Congo.

Se dieron distintas reacciones alrededor del planeta fútbol y en donde incluso se rumoreaba sobre una especie de mal clima en la interna de Portugal. Bueno, al parecer toda esta situación quedó descartada gracias a Francisco Conceição ya que habló en conferencia de prensa y expuso la relevancia de Cristiano Ronaldo en el equipo, a pesar de aclarar que el juego no siempre tiene que pasar por él.

“Cristiano Ronaldo, con su calidad para hacer goles, no hay nadie como él. Está aquí para ayudar, como cualquier otro compañero. No tenemos obligación de pasarle el balón. Yo se la paso al que está desmarcado, no es que tenga tiempo para pensar la cara del compañero”; señaló Francisco Conceição en conferencia de prensa en una clara señal de terminar con las habladurías del momento.

Francisco Conceição: "Não há ninguém como o Cristiano… pela sua qualidade de fazer golos nesse capítulo.



Não temos a obrigação de lhe passar a bola e necessidade, passo para quem está melhor desmarcado. Cristiano está aqui para ajudar como qualquer outro jogador da seleção." pic.twitter.com/hadZbl14JX — Cabine Desportiva (@CabineSport) June 21, 2026

Publicidad

Los próximos partidos de Portugal en el Grupo K del Mundial 2026

Luego de empatar 1-1 frente a RD Congo en el debut del Mundial 2026, ahora Portugal tendrá que levantar cabeza para visualizar la primera victoria del campeonato cuando tenga que enfrentar a Uzbekistán el martes 23 de junio en el Estadio Houston. Luego, el sábado 27 de junio para ser más exactos, el rival de turno será Colombia en el Estadio Miami en el cierre de la fase de grupos.

Con todavía la posibilidad de ser uno de los líderes del Grupo K del Mundial 2026, los liderados técnicamente por Roberto Martínez deberán mejorar en demasía en el juego colectivo e individual si es que realmente pretenden confirmar que son uno de los firmes candidatos para llegar a instancias finales, así que veremos de qué están hechos en los últimos dos encuentros de la zona.

Fuente: Getty Images.

Publicidad

DATOS CLAVES