Carlo Ancelotti tras la derrota de Brasil con Japón: ”Tengo muy claro lo que pasó”

La Selección de Brasil parecía que había despegado tras el 5 a 0 a Corea del Sur, pero este martes 14 de octubre se volvió a estrellar. Es que después de ir ganando 2 a 0 (tantos de Paulo Henrique y Gabriel Martinelli) en el Estadio Ajinomoto de Tokio, Japón se lo dio vuelta 3 a 2 y le ganó por primera vez en su historia, gracias a los goles de Takumi Minamino, Keito Nakamura y Ayase Ueda.

Tras el encuentro, el que tomó la palabra fue Carlo Ancelotti, entrenador de la Verdeamarela, quien reconoció los fallos de sus dirigidos en su caída ante el combinado asiático: “Es una buena lección esta noche. Hay cosas que debemos aprender del partido de hoy, especialmente de la segunda mitad. Creo que debemos ser equilibrados en nuestra forma de pensar sobre lo que tenemos que hacer. El equipo jugó muy bien contra Corea; lo hicieron bien en la primera mitad y muy mal en la segunda”.

Asimismo, no quiso señalar a Fabricio Bruno, a quien se le escapó la pelota dentro del área en el descuento de Japón: “Los errores individuales no afectan la presencia de los jugadores en el equipo. La evaluación que debemos hacer es la reacción del equipo tras el primer error, que no fue buena. Perdimos el equilibrio y la buena actitud en el campo, perdimos el optimismo. Fue una buena lección para el futuro”.

No obstante, Carlo Ancelotti remarcó que el tanto de Minamino fue el quiebre en el partido: ”Creo que el partido de hoy, hasta el error de Fabricio, estuvo bien controlado. Después, tengo muy claro lo que pasó. El equipo perdió la mentalidad. Ese fue el mayor error. No creo que la actitud fuera mala. Lo que realmente afectó fue el error”.

Para cerrar, advirtió: ”Cuando el equipo no gana y pierde, nos enojamos. Todos estamos enfadados. A nadie le gusta perder. Tenemos que aprender de esta derrota, como siempre en el fútbol. En el Mundial, tiene que haber equilibrio. El equipo no fue campeón del mundo después de Corea. Y en el partido de hoy, tenemos que aprender de los errores de la segunda mitad”.

Brasil ya se mentaliza en sus próximos compromisos

La Selección de Brasil buscará recuperarse en la fecha FIFA de noviembre (del 10 al 18) momento en el que se enfrentará a Senegal y Túnez en Inglaterra y Francia, respectivamente, encuentros amistosos que, en definitiva, le servirán a Carlo Ancelotti para seguir afinando a su equipo de frente a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

