La nueva regla que la FIFA aprobaría en marzo y que cambiará el fútbol actual por completo

La FIFA sigue evaluando opciones para ajustar el reglamento del fútbol profesional y, de esa manera, hacerlo más dinámico y, sobre todo, entretenido para el público. Bajo esa moción, Arsene Wenger, Director de Desarrollo de la FIFA, presentó hace dos años una propuesta para cambiar totalmente la ley del offside que conocemos en la actualidad.

En concreto, lo que expone el francés es una idea para darle mayor ventaja a los jugadores en posición de ataque que estén más cerca del arco rival que alguno de sus contrincantes. Estos estarán habilitados solo con hacer coincidir una parte de su cuerpo con la que puedan marcar un gol lícitamente (es decir, no se cuentan las manos ni los brazos) con cualquier parte del cuerpo de un futbolista en posición defensiva.

Hasta el momento, en la línea imaginaria que traza el VAR, el delantero o futbolista en postura ofensiva debía estar por detrás a o la misma altura que los que defienden. Esto ya no será necesario. Por lo que, al cambiar considerablemente esta regla, se presupone que aumentará la cantidad de goles.

Y al parecer, este plan avanza a pasos agigantados, porque Arsene Wenger vislumbra que pueda ser aprobado, incluso, antes de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Así lo contó Eduardo Iturralde, exárbitro español, en su columna en la radio Cadena Ser: ”Después de 2 años de estar en stand by, la presentaron con mayor fuerza”.

Solo será fuera de juego cuando haya un espacio entre el jugador en ataque y el jugador en defensa.

¿La nueva ley del fuera de juego se pondrá en práctica en el Mundial 2026?

Además, Iturralde dio a entender que la nueva ley del offside tiene prácticamente el camino allanado: ”Esta vez, con quien he hablado, me transmitió que puede salir adelante. Entre finales de octubre, noviembre y diciembre de este año, el comité de expertos y técnicos estudiará la propuesta. Son 23 jugadores y 11 árbitros. Lo que pasa que el jefe de esos 23 jugadores y 11 árbitros es, justamente, Wenger”.

Asimismo, alertó: ”Si lo aprueban, tiene que pasar al meeting anual que es el 20 de enero, que está compuesto por los cuatro miembros de Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales más los cuatro de FIFA. Y si lo supera, pasa al ‘general meeting’ que será entre fines de febrero y principios de marzo”.

Y para cerrar, aclaró: ”El 95 por ciento de las propuestas que pasan al meeting general, se aprueban. Será antes del Mundial, habrá que ver si lo ponen en práctica ya para ese momento, porque cambia toda la preparación de las selecciones”.

