Kendry Páez sorprende a todos y se quedaría en la Premier League

Kendry Páez seguiría su carrrera en Europa, y se lo quedaría otro equipo de la Premier League por decisión del Chelsea.

Kendry Páez es otro de los ecuatorianos que debe definir su futuro para la siguiente temporada y ahora, sorpresivamente, seguiría en la élite de Europa. El volante ecuatoriano sería rival del Chelsea.

El Ipswich Town de Inglaterra sería el próximo equipo de Kendry Páez en una nueva cesión. El club ficharía a Páez como uno de sus refuerzos en el ascenso a la Premier.

No es la primera vez que un ecuatoriano llegaría a ese equipo, ya hace un año ficharon a Jeremy Sarmiento. El volante y extremo también logró el ascenso.

Ya es el tercer club que se fijaría en Páez para la siguiente temporada tras el KV Mechelen de Bélgica y el Atlético Mineiro de Brasil, ambos ya han contactado al entorno del ‘tricolor’.

Kendry Paéz tiene un contrato vigente con el Chelsea hasta el 2030 por el que pagaron 18 millones de dólares hace hasta pocas temporadas proveniente de Independiente del Valle.

El valor de mercado de Kendry Páez

Tras lo irregular de su carrera en los últimos años, Kendry Páez también ha bajado su valor de mercado. El ecuatoriano ahora mismo tiene un valor de 8 millones de euros, cuando en su mejor momento fue de 12 millones.

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