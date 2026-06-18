“Era como jugar en Colombia”: El DT de Uzbekistán reconoció lo que le hicieron los hinchas colombianos

Una vez más, la Selección Colombia volvió a ser local en un Mundial que no se juega en territorio colombiano. La ‘Tricolor’ no solo venció a Uzbekistán en el estrenó de la Copa del Mundo 2026, también hizo que el DT rival, Fabio Cannavaro, reconociera de lo que son capaces de hacer los hinchas colombianos.
“¡Oh gloria inmarcesible! ¡Oh júbilo inmortal!¡En surcos de dolores, el bien germina ya!”, empezó a sonar el himno de Colombia en el estadio Azteca, de la Ciudad de México, y la piel se puso de gallina. No solo hubo lágrimas, también los jugadores de Uzbekistán sintieron la presión, y el mismo Cannavaro lo confesó.
Uzbekistán debuta en la historia de los mundiales, y a pesar de que se metió en partido con el empate 1-1 parcial, al final no pudieron con una Selección Colombia liderada por un Luis Díaz que registró gol y asistencia. Era la hora de hablar del partido y Fabio Cannavaro sorprendió con una confesión sobre los hinchas colombianos.
La confesión del DT de Uzbekistán sobre los hinchas colombianos que sorprendió a todos
Hinchas colombianos y Fabio Cannavaro. (Foto: Getty Images)
“Hoy (17 de junio) era el primer partido y nos ha costado un poquito entender dónde estabamos porque no era fácil. Al final no era jugar en México, pero era como jugar en Colombia con toda la gente que estaba aquí”, reconoció el entrenador de Uzbekistán sobre los hinchas colombianos tras la derrota 3-1.
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El récord que lograron los hinchas colombianos en el Mundial con un solo partido
Hasta la jornada del 17 de junio, los hinchas colombianos y algunos uzbekos lograron que el partido entre la Selección Colombia y Uzbekistán fuera el partido con la mayor asistencia en lo que va del Mundial 2026. ¿Cuántas personas fueron? 80.824 aficionados dijeron presente en la primera victoria de la ‘Tricolor’ en esta Copa del Mundo.
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En resumen
- Fabio Cannavaro declaró que enfrentar a Colombia en México se sintió como jugar en Colombia.
- 80.824 hinchas convirtieron el partido Colombia vs. Uzbekistán en el de mayor asistencia del Mundial.
- Luis Díaz aportó gol y asistencia en la victoria de Colombia 3-1 ante Uzbekistán.