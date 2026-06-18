La primera publicación de FIFA con Andrea Guerrero tras el rumor que estaría tomada en Colombia vs. Uzbekistán

¿Respaldo o una simple coincidencia? Conoce la sorpresiva publicación de la FIFA con Andrea Guerrero tras el rumor que estaba tomada.

De un momento a otro, el nombre de Andrea Guerrero empezó a ser tendencia tras el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026. ¿Qué pasó? Apareció un video en el que la señalaron de estar tomada antes del partido vs. Uzbekistán. Acto seguido, apareció una primera publicación de FIFA con la periodista.

¿Casualidad o causalidad? Todo empezó en el calentamiento del partido entre Colombia y Uzbekistán por la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026. De un momento a otro, Guerrero apareció junto al también periodista Ricardo Henao en la cancha del estadio Azteca, de la Ciudad de México, mientras los jugadores colombianos calentaban.

Un saludo a David Ospina en pleno calentamiento y un “me siento cómo en mi primer Mundial“ hicieron que en X señalaran a Andrea Guerrero de estar pasadita de tragos con un video que llegó a miles de reproducciones. Luego, llegó una post de la FIFA que mostró otra parte de cómo estaba la actual presidenta del canal Win Sports antes de que empezara el primer partido de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026.

FIFA y una publicación con Andrea Guerrero tras el rumor que estaría tomada

Andrea Guerrero, Maluma y Juanfer Quintero. (Foto: Instagram)

La cuenta oficial de la FIFA en Instagram captó el momento en el que el cantante Maluma y Juanfer Quintero se saludaban en el calentamiento de Colombia vs. Uzbekistán y… ¡Oh, sorpresa! Apareció Guerrero de fondo muy contenta y bailando. Por derechos, la Federación Internacional de Fútbol Asociación no deja reproducir el video en portales, pero… ¡Ya apareció en redes!

Post de FIFA en el que salió Andrea Guerrero. (Foto: Insagram / @fifa)

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Este fue el video que FIFA publicó en el que se ve cómo estaba Andrea Guerrero antes de Colombia vs. Uzbekistán

Las redes sociales rapidamente hicieron de las suyas y encontraron el video que publicó la FIFA y que mostró cómo estaba Andrea Guerrero antes de la victoria de la Selección Colombia 3-1 vs. Uzbekistan.

Andrea guerrero estaba más borrachos que el día que volvió ascender el Cúcuta pic.twitter.com/G9C5p4AI4r — pasie11🇨🇴 (@palamorcie11) June 18, 2026

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