De 4 mil a 4 millones de seguidores: Tim Payne, el jugador sensación del Mundial 2026

Tim Payne pasó, de un día para otro, de ser el jugador más desconocido a la gran estrella en la previa de la Copa del Mundo.

La Copa del Mundo es una pasión de multitudes, ese momento donde todos adoptan la cultura futbolera como una religión, y eso incluye a los fanáticos del deporte y a los que, cada cuatro años, se interesan por lo que pasa en el rectángulo de césped.

Eso es lo lindo, ese es el por qué pasan cosas que en ningún otro contexto sucederían. Una de ellas, y por ahora la más notable, la explosión de popularidad que recibió Tim Payne, un hasta ahora desconocido futbolista de Nueva Zelanda, que apenas tenía 4 mil seguidores cuando fue anunciado entre los 26 convocados del seleccionado oceánico para el Mundial 2026, y que ahora supera los 4 millones. Y sin hacer nada.

Tim Payne, la primera gran estrella del Mundial 2026. (Getty)

Resulta que el streamer argentino ‘elscarso’ se propuso una misión tan absurda como genial: encontrar al “futbolista menos conocido del Mundial 2026” y convertirlo en una estrella global. El resultado de la búsqueda fue Tim Payne, de 32 años, volante del Wellington Phoenix y con 4.715 seguidores en su cuenta de Instagram.

La comunidad de elscarso comenzó el trabajo de convertir a Payne en una superestrella, a base de comentarios y follows masivos, esa cuenta pasó a los 400 mil seguidores en cuestión de horas. Y, en una semana, alcanzó los 4 millones de seguidores, convirtiéndose en el primer icono y la primera gran historia de la Copa del Mundo, incluso antes de rodar la pelota.

Payne ya se acerca a los 5 millones de seguidores en Instagram.

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Una comunidad se puso un objetivo y lo logró, pero en medio de todo esto, Tim Payne no entendía nada de lo que estaba sucediendo. De hecho, tardó unos días antes de mandar un mensaje a elscarso y su comunidad. En un español un tanto primitivo, agradeció el cariño: “Me preguntaba por qué mis redes estaban explotando y encontré tu publicación, hermano. Aprecio el cariño. Gracias”, llegó a expresar.

Lo más reciente incluye un de su esposa, Michelle, cantando a toda voz la canción que los latinoamericanos compusieron en su honor, sumamente feliz de lo que está pasando con su marido.

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😂🎶 El fenómeno #TimPayne sigue creciendo y ahora sumó una protagonista inesperada.



Michelle Peters, esposa del futbolista australiano, compartió un video cantando la canción viral que los hinchas argentinos le dedicaron durante el #Mundial2026. pic.twitter.com/5zpJI0rXuB — Diario EL DIA de La Plata (@eldialp) June 1, 2026

Tim Payne jugará los amistosos contra Haití e Inglaterra y luego se encaminará a la Copa del Mundo, donde con Nueva Zelanda buscarán representar a Oceanía en un grupo que comparten con Bélgica, Egipto e Irán.