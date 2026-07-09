Campeón del Mundo es nuevo refuerzo de Independiente del Valle

Independiente del Valle no se relaja en LigaPro pese a su ventaja y suma otro refuerzo, esta vez un campeón del Mundo.

Independiente del Valle está lejos de confiarse con su actual plantilla, pese a la diferencia que tiene de ventaja en LigaPro. Los vigentes campeones ecuatorianos sumaron a un campeón del mundo sub 20.

Según dio a conocer el periodista César Luis Merlo, Juan Cruz de los Santos será nuevo refuerzo de Independiente del Valle para el segundo semestre de LigaPro, Copa Ecuador y Copa Libertadores. El uruguayo viene de jugar en el Nacional de la primera división de su país.

A sus 23 años lleva ya tres temporadas en primera división desde que debutó en el 2022. Nacional lo compró hace un año y ya ganó el campeonato local en diciembre 2025.

Así mismo en el 2023 fue titular de la selección uruguaya que quedó campeona del Mundial sub 20. Es considerado una de las promesas del fútbol sudamericano y uruguayo.

Los refuerzos de Independiente del Valle para el 2026

Djorkaeff Reasco, Daykol Romero, Hugo Quintana, Jhon Espinoza, Juan Viscava, Carlos González, Matías Perelló; son los nuevos refuerzos de Independiente del Valle en todo el 2026.