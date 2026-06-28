El último mensaje de Marcelo Bielsa en su despedida con el plantel de Uruguay: “Me dejaron solo”

Marcelo Bielsa no será más entrenador de Uruguay tras la temprana eliminación del Mundial 2026. En su despedida tuvo un durísimo mensaje hacia los referentes del plantel.

Uruguay se fue del Mundial 2026 sin pena ni gloria. La selección charrúa terminó siendo eliminada de la competencia en fase de grupos al no conseguir ninguna victoria y tan solo con 2 puntos de 9 posibles. Es así que la salida de Marcelo Bielsa es inminente a esta hora del día y recientemente se pudo conocer de una despedida que tuvo junto a todos los jugadores de la plantilla.

Fuente: Getty Images.

Gracias a una reveladora y muy interesante información por parte del periodista deportivo Sebastián Giovanelli, se filtró cómo se habría dado justamente esta charla en donde Marcelo Bielsa prácticamente se despidió de los jugadores. Lo más llamativo del asunto tiene que ver con el mensaje del entrenador al haber señalado que los máximos referentes lo dejaron solo durante los momentos más complicados que vivieron a lo largo de los últimos años del proceso.

“Marcelo Bielsa se despidió del plantel de Uruguay en una reunión en Playa del Carmen. Durante el encuentro, que tuvo duros pasajes, el entrenador apuntó contra los referentes: ‘Me voy triste porque me dejaron solo‘”; describió Sebastián Giovanelli durante la más reciente edición de ‘ESPN Mundial‘ y con lo cual nos damos cuenta de cómo termino la relación en Uruguay.

"ME VOY TRISTE PORQUE ME DEJARON SOLO". La frase que usó Marcelo Bielsa a los jugadores al despedirse de la Selección de Uruguay.



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Las últimas decisiones de Marcelo Bielsa que causaron polémica en el Mundial 2026

El día de hoy se confirmó que Uruguay convocó a una conferencia de prensa de Marcelo Bielsa el próximo martes 30 de junio en el Estadio Centenario. Sin dar motivos del caso, las distintas informaciones aseguran que será la despedida oficial del estratega argentino. Ahora, respecto a cómo termina dicha estadía en el equipo charrúa, hay dos situaciones en particular que fueron muy criticadas.

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Durante el último partido de Uruguay en el Mundial 2026 ante España, el cual perdieron 1-0, Marcelo Bielsa aceptó el pedido de cambio de Fernando Muslera durante el entretiempo luego de un error en el gol de Álex Baena. Eso no fue todo ya que en la segundo mitad optó por sacar del campo a Federico Valverde, lo cual generó una enorme sorpresa para todos. Sin más, los charrúas se despidieron del campeonato con una de las peores actuaciones de su historia.

Bronca TOTAL de Fede Valverde tras ser sustituído en Uruguay vs. España. ¡NI LO MIRÓ A MARCELO BIELSA!



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DATOS CLAVES

Uruguay quedó eliminado en la fase de grupos del Mundial 2026 tras no conseguir ninguna victoria, un duro golpe deportivo que marcó el inminente final del ciclo de Marcelo Bielsa al mando de la selección.

quedó eliminado en la fase de grupos del tras no conseguir ninguna victoria, un duro golpe deportivo que marcó el inminente final del ciclo de al mando de la selección. De acuerdo con el periodista Sebastián Giovanelli , el técnico argentino protagonizó una tensa reunión de despedida con el plantel en Playa del Carmen , donde apuntó contra los líderes del equipo expresando: “Me voy triste porque me dejaron solo”.

, el técnico argentino protagonizó una tensa reunión de despedida con el plantel en , donde apuntó contra los líderes del equipo expresando: Su desvinculación se oficializaría en una conferencia de prensa convocada para este martes 30 de junio en el Estadio Centenario, cerrando un proceso fuertemente criticado por decisiones recientes en el duelo ante España, como las polémicas sustituciones de Fernando Muslera y Federico Valverde.