Calor extremo: estos serán los 10 partidos más ‘calientes’ del Mundial 2026

Un análisis de la cadena NPR estableció cuáles serán los partidos más riesgosos de sufrir un calor extremo en el Mundial 2026: 4 son las sedes apuntadas.

A una semana del inicio del Mundial 2026, una investigación realizada por la cadena estadounidense NPR encendió las alarmas respecto a las condiciones climáticas de calor extremo que enfrentarán futbolistas e hinchas durante la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En el análisis, el citado medio analizó dos décadas de registros de temperatura en cada una de las ciudades anfitrionas y los cruzó con los horarios oficiales de los 104 encuentros programados. Además, comparó esos datos con las recomendaciones sobre riesgos de calor de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional y del Colegio Estadounidense de Medicina Deportiva.

Durante la Copa América 2024, un juez asistente se desmayó por el intenso calor mientras jugaba Perú vs. Canadá, en Kansas City (Getty Images).

Así, las conclusiones son alarmantes: 67 de los 104 partidos se disputarán en condiciones con un potencia calor extremo. Pero lo más llamativo aún, es que 39 encuentros fueron catalogados dentro de la categoría de alto riesgo debido a las elevadas temperaturas que podrían registrarse durante su desarrollo.

Entre las sedes más expuestas aparecen Miami, Houston, Atlanta y Dallas, ciudades que históricamente presentan altas temperaturas y elevados índices de humedad durante el verano boreal.

A menos de dos semanas del arranque de la Copa del Mundo, el estudio reabre el debate sobre el impacto que el clima podría tener en el desarrollo del torneo más importante del planeta.

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Los 10 partidos de calor extremo en el Mundial 2026