El giro inesperado que haría la FIFA para el partido inaugural del Mundial 2026

La FIFA estableció en diciembre de 2024 que el partido inaugural de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 se jugará el 11 de junio y que el escenario para el evento será el mítico Estadio Azteca, el cual se convertiría en el único recinto en el mundo en albergar partidos de tres ediciones diferentes de la competencia: 1970, 1986 y ahora 2026.

Pero todo es en potencial porque, a pesar de la confirmación del propio ente regulador del fútbol en el planeta, surgieron problemas imprevistos en el Coloso de Santa Úrsula que obligarían a Gianni Infantino a pegar un giro inesperado para el primer encuentro del campeonato mundial, cuyos protagonistas serán México y Sudáfrica (esto no se cambiaría).

Resulta que las fechas que se divulgaron en un primer momento para la finalización de la reforma del Estadio Azteca ya pasaron. Las obras, a cargo del Grupo Ollamani, comenzaron en mayo de 2024 y prometieron terminarlas a fines del 2025 o, a más tardar, a principios del 2026. No obstante, está a la vista de todos que no hay rasgos de ser un proyecto en vías de completarse, sino, muy por el contrario.

Por eso, las tensiones están en aumento y la FIFA impuso una fecha límite que es el 28 de marzo. Si para ese momento el Azteca no está terminado, el organismo está en sus facultades para designar otro campo de juego en función del puntapié de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En ese sentido, medios mexicanos exponen que el Estadio Ciudad de los Deportes (a 13 kilómetros del Azteca) sería una alternativa.

Sin embargo, su capacidad apenas es de 36 mil espectadores, bastante por debajo del mínimo que exige la FIFA que es de 40 mil, pero para partidos que se sabe que tendrán menos convocatoria, por lo que para un evento como la inauguración del Mundial es posible que desde Zurich (sede central de La FIFA) no lo tengan como una opción.

Los otros partidos que fueron asignados al Estadio Azteca

El Estadio Azteca, en principio, albergará un total de cinco partidos durante el Mundial 2026. Además del partido inaugural el 11 de junio entre México y Sudáfrica, recibirá dos encuentros más de la fase de grupos: el enfrentamiento entre Uzbekistán y Colombia el 17 de junio y el último partido de México en el Grupo A contra un rival por definir en la Ruta D del Repechaje de la UEFA (Chequia/Irlanda/Dinamarca/ Macedonia del Norte) el 24 de junio.

El calendario en este recinto se completará con dos llaves de eliminación directa: un partido de dieciseisavos de final el 30 de junio (donde jugaría el 1° del Grupo A) y un encuentro de octavos de final el 5 de julio.

