En lugar de Beccacece: hinchas piden a este DT para la Selección de Ecuador después de fracasar ante Costa de Marfil

Los hinchas de Ecuador ya encontraron un reemplazo para Beccacece, tras la derrota contra Costa de Marfil en el Mundial 2026.

El nombre de Sebastián Beccacece no deja de ser tendencia en redes sociales y ahora los aficionados de la Selección de Ecuador ya piden que llegue este DT en su lugar. Es curioso, porque el entrenador que se está eligiendo en redes sociales es uno que ya estuvo en ‘La Tri’.

El entrenador que viene sonando con fuerza para la Selección de Ecuador y que fue tendencia en redes sociales es Félix Sánchez Bas. Muchos hinchas pusieron su nombre al recordar cómo fue el último partido en el que dirigió a Ecuador en la Copa América de 2024.

En ese último partido, Ecuador estuvo a nada de eliminar a la vigente campeona del mundo y llevó el partido hasta los penales. Donde el ‘Dibu’ Martínez fue clave para eliminar a ‘La Tri’. Esa fue, para muchos, la última gran actuación de la Selección de Ecuador.

Félix Sánchez renunció por las grandes críticas que recibía y por su total ruptura con la hinchada. El entrenador asumió después del Mundial de Qatar 2022 y estuvo hasta casi la mitad de las Eliminatorias, dejando a ‘La Tri’ en puestos de clasificación.

Félix Sánchez fue tendencia en Ecuador. (Captura de pantalla)

Félix Sánchez fue tendencia en Ecuador. (Captura de pantalla)

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La realidad es que el clima está muy áspero para Sebastián Beccacece, tras sumar una derrota que no estaba en planes. El entrenador tiene contrato y temprano se especulaba con una renovación, pero todo dependerá de lo que pueda hacer Ecuador en este Mundial.

Los números de Félix Sánchez en la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Félix Sánchez Bas dirigió un total de 19 partidos sumando 10 victorias, 3 empates y 6 derrotas. Tiene más partidos perdidos que Beccacece, pero también tiene más ganados que el entrenador en casi el mismo periodo.

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En síntesis:

Aficionados piden el regreso de Félix Sánchez Bas a la Selección de Ecuador.

a la Selección de Ecuador. El entrenador español dirigió 19 partidos con el equipo ecuatoriano en su ciclo.

con el equipo ecuatoriano en su ciclo. Sebastián Beccacece sumó una derrota inesperada que condiciona su continuidad en el Mundial.