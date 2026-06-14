La Selección de Ecuador perdió contra Costa de Marfil y cayó muy feo en el ranking FIFA.

Este domingo 14 de junio de 2026, la Selección de Ecuador perdió contra Costa de Marfil en el Mundial 2026 y no solo se llevó un duro golpe en la Copa del Mundo, sino que también en el ranking de la FIFA. El equipo tricolor ha perdido varias posiciones.

La derrota contra Costa de Marfil es un golpe durísimo para las aspiraciones de Ecuador. ‘La Tri’ llegaba a este Mundial con otra ilusión, pero ahora corre con desventaja en la Copa del Mundo y también perdió 5 lugares en el ranking de la FIFA.

Perder ante Costa de Marfil provocó que la Selección de Ecuador se quede sin 27.75 puntos en el ranking FIFA, por lo cual, pasó del puesto 23 al puesto 28 en la clasificación. Es más, Costa de Marfil se queda a 1 puesto de ‘La Tri’ que llegó hasta el lugar 29.

Ecuador tendrá dos partidos para tratar de clasificar en su grupo, pero ahora tendrá que darle la vuelta a este grupo enfrentando a Curazao y a una Alemania que viene de golear 7 a 1 en su debut.

Ecuador perdió 5 puestos en el ranking FIFA. (Foto: Captura de pantalla)

El ranking FIFA sigue siendo muy importante para todos los equipos y es que después del Mundial quedará armado de otra manera y según los resultados que se consigan, Ecuador podía entrar en el top 10 o ahora mismo incluso podría salir del top 30.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar contra Curazao el siguiente sábado, 20 de junio de 2026. Este encuentro será absolutamente clave para ‘La Tri’ de cara a mejorar su lugar en el grupo.

Tabla del grupo E

Así quedó la tabla de posiciones del grupo E en el Mundial 2026:

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En síntesis:

La Selección de Ecuador perdió ante Costa de Marfil en el Mundial 2026.

perdió ante Costa de Marfil en el Mundial 2026. El equipo tricolor cayó al puesto 28 del ranking de la FIFA tras perder puntos.

del ranking de la FIFA tras perder puntos. Ecuador jugará contra Curazao el próximo sábado 20 de junio de 2026.