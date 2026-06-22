En medio del Mundial 2026, exjugador de Brasil filtra que Raphinha analiza salir del Barcelona

Raphinha vuelve a ser noticia en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El viernes pasado lo fue por sufrir una lesión muscular frente a Haití, de la cual se desconoce el alcance, por lo que las especulaciones van desde que regresaría para los 16vos de final hasta que, incluso, podría no volver a aparecer por el resto del torneo.

Y como si fuera poco esta incertidumbre, desde el propio Brasil surgió una versión que sacudió su presente y futuro cercano. Es que Vampeta, exjugador del Inter de Milán y París Saint-Germain, entre otros, describió un escenario que lo aleja al delantero del FC Barcelona ya para la temporada post Copa Mundial 2026.

“Raphinha atraviesa un grave problema familiar, además de dificultades económicas. Está rezando para ver si se marcha al Al-Hilal; está lidiando con esta situación”, expresó el también ex Selección de Brasil en el ‘podcast’ Red Cast, en donde se desempeña como panelista fijo.

Además, en esa misma línea añadió: “Es un asunto familiar; la información me llegó a través de personas cercanas a la situación en el Barcelona. Él confía en que su fichaje por el Al-Hilal le permita darle la vuelta a la situación”.

Raphinha, cuando debió ser reemplazado vs. Haití. Getty Images.

Sin embargo, Vampeta ya generó la reacción del círculo cercano de Raphinha. Principalmente de su primero Igor Padilha, que utilizó las redes sociales para señalar que no hay ninguna intención por parte de futbolista de abandonar al FC Barcelona, por lo menos, en el mercado de mitad de año. “Vas a tener que explicar estas mentiras, amigo”, escribió Padilha en Instagram.

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Parte médico de Raphinha en medio del Mundial 2026

La CBF emitió un comunicado para confirmar que Raphinha padece de una lesión en la parte posterior del muslo derecho, razón por la que se encuentra realizando trabajos intensivos en la zona para recuperarse aceleradamente y “regresar a la actividad lo antes posible”. Con lo cual, no hay certezas de que vuelva a decir presente en la Copa Mundial.

En síntesis