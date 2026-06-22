Cabo Verde ya se ganó el premio a selección revelación de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Es que tras sorprender con un valioso 0 a 0 frente a España en la apertura del Grupo H, este domingo sumó otro punto más, que lo posiciona con grandes chances de clasificar a los 16vos de final, al igualar 2 a 2 con Uruguay.

El encuentro que se disputó en el Hard Rock Stadium de Miami, incluso, lo llegó a tener por encima del marcador, cuando a los 21 minutos del primer tiempo Kevin Pina anotó el 1 a 0. Luego vendría la reacción de los charrúas mediante Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio, ambos sobre el cierre de la parte inicial. No obstante, a los 15 del complemento Hélio Varela anotó el tanto que provocó el reparto de una unidad por lado.

Tras el encuentro, el que exteriorizó sus sensaciones fue Leitão Brito, entrenador de Cabo Verde, que en una primera instancia aprovechó los micrófonos de la transmisión oficial para resaltar el papel destacado de sus dirigidos, que consiguieron quitarle un punto a cada uno de los favoritos de la zona.

”Primero tengo que felicitar a nuestros jugadores, nuestro equipo, a nuestra gente, pero el partido que jugamos con el corazón. Terminamos el partido con muchas dificultades, con muchos jugadores con calambres. Pero nuestro equipo siempre estuvo ahí valiente, siempre buscó querer ganar el partido y eso nos deja muy satisfechos, felices”, comentó Brito.

🇨🇻🔥 ¡LE TIRA CON TODO A BIELSA! 🗣️💥



Bubista, DT de Cabo Verde, aplaudió el enorme corazón de sus jugadores tras el empate ante Uruguay, pero no se quedó callado. Le tiró un fuerte dardo a la Celeste, señalando directamente a Marcelo Bielsa. 🇨🇻🆚🇺🇾



¿Crees que tiene razón el DT… pic.twitter.com/daIyuzzske — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 22, 2026

Acto seguido, realizó su descargo contra el combinado charrúa y contra su técnico por la acción en el tanto del 1 a 1: ”Hay que tener en cuenta que Uruguay es un adversario de altísimo nivel que nos creó bastante dificultades, pero creo que, sobre todo en el primer gol, para mi eso no es juego limpio. Bielsa nos enseñó el fair play. Eso no forma parte del juego. Si tienes a un jugador tirado en el campo, un minuto o dos minutos… No comprendo mucho esa ley, pero de todos modos estoy staisfecho por el caracter de nuestro equipo”.

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Cabo Verde obligó a Uruguay y a España a que ambos jueguen una final en el último partido del Grupo H del Mundial 2026

De ante mano se sabía que el España vs. Uruguay, que está estipulado para este viernes 26 de junio en Guadalajara, sería un encuentro que defeniría la situación de ambos para la siguiente ronda. El escenario que se planteó siempre fue claro: el segundo de la zona enfrentaría muy posiblemente a Argentina en los 16vos de final.

No obstante, los dos empates de Cabo Verde agregaron un condimento extra, porque: si Uruguay pierde puede quedar afuera del Mundial. Si España pierde puede quedar tercero y debería chocar contra alguna potencia. Y si empatan, es posible que uno tenga que jugar contra Argentina y el otro contra otro de los grandes candidatos a ganar la Copa Mundial.

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Vale mencionar que Cabo Verde jugará en simultáneo ante Arabia Saudita, por lo que si logra una ventaja agregará mayor dramatismo al choque entre el combinado de Luis de la Fuente y el de Marcelo Bielsa.

En síntesis