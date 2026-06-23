Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Portugal vs. Uzbekistán por el Grupo K, según la IA

La pelota empezó a rodar en la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026 y los primeros en salir a escena son Portugal y Uzbekistán. Ninguno de los dos equipos ganó en la primera fecha, y ante las dudas que pueda existir sobre el favoritismo del seleccionado portugués, la IA dictó sentencia con el […]

La pelota empezó a rodar en la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026 y los primeros en salir a escena son Portugal y Uzbekistán. Ninguno de los dos equipos ganó en la primera fecha, y ante las dudas que pueda existir sobre el favoritismo del seleccionado portugués, la IA dictó sentencia con el resultado exacto.

Portugal, en uno de esos resultados que no esperaba nadie en el Mundial, empató 1-1 con República Democrática del Congo. Cristiano Ronaldo fue el peor calificado del equipo luso con 6.1 puntos, según el portal experto ‘Sofa Score’. ¿Hora de la revancha?

Uzbekistán puso a sufrir por unos minutos a la Selección Colombia con un empate parcial 1-1. Sin embargo, la derrota 3-1 en la primera fecha del Grupo K fue determinante para que la Inteligencia Artificial ‘Gemini’ diera un marcador exacto para el partido ante Portugal.

Los 3 motivos de la IA para elegir el ganador entre Portugal y Uzbekistán en el Mundial

Eldor Shomurodov y Cristiano Ronaldo. (Foto: Getty Images)

La urgencia absoluta con la que llega Portugal al empatar en la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026, el poder ofensivo de los portugueses frente a la fragilidad de la defensa de Uzbekistán, que ya recibió tres goles, y un desgaste físico y mental que puedan llegar a tener los uzbekos, llevaron a que ‘Gemini’ diera como ganador a Cristiano Ronaldo y compañía. ¿Cuál fue el marcador?

Resultado exacto de Portugal vs. Uzbekistán por el Grupo K, según la IA

Cuando la pelota empiece a rodar a partir de las 12:00 P.M. (hora colombiana) del martes 23 de junio, Portugal saltará a la cancha del estadio NRG de Houston y tendrá el respaldo de la IA para ganarle a Uzbekistán. ¿El motivo? “Resultado Exacto Pronosticado: Portugal 3 – 0 Uzbekistán“, setenció ‘Gemini’.

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